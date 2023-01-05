Жительница Дагестана обвинена в причастности к ИГ* после поездки к мужу в Сирию

05 января 2023, 12:35

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Многодетная мать из Махачкалы, попав под влияние мужа, отправилась в Сирию, где вступила в ряды ИГ*, считает следствие. Защита называет эти утверждения бездоказательными.

Следователи обвиняют женщину в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По их данным, она отправилась в Сирию под влиянием мужа. Сейчас обвиняемая находится под арестом. По предъявленному обвинению ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Сторона защиты называет утверждения следствия бездоказательными. "У нее не было намерений участвовать в каких-либо группировках или брать в руки оружие. Также заявление следователя о том, что у обвиняемой была цель на территории Сирийской арабской республики противодействовать интересам РФ, не поддается никакому логическому объяснению", - указано в апелляционной жалобе на арест, текст которой привело 4 января издание "Кавказ.Реалии"**.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2022 года суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.