05 января 2023, 12:35

Жительница Дагестана обвинена в причастности к ИГ* после поездки к мужу в Сирию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Многодетная мать из Махачкалы, попав под влияние мужа, отправилась в Сирию, где вступила в ряды ИГ*, считает следствие. Защита называет эти утверждения бездоказательными.

Следователи обвиняют женщину в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По их данным, она отправилась в Сирию под влиянием мужа. Сейчас обвиняемая находится под арестом. По предъявленному обвинению ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Сторона защиты называет утверждения следствия бездоказательными. "У нее не было намерений участвовать в каких-либо группировках или брать в руки оружие. Также заявление следователя о том, что у обвиняемой была цель на территории Сирийской арабской республики противодействовать интересам РФ, не поддается никакому логическому объяснению", - указано в апелляционной жалобе на арест, текст которой привело 4 января издание "Кавказ.Реалии"**.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2022 года суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовик из Дагестана сбежал в Европу и обвинил коллег в причастности к терактам", "Силовики отчитались о задержании террористов в Дагестане и Чечне", "Северокавказские силовики отчитались о поимке пособника боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 января 2023, 13:13

05 января 2023, 12:00

  • Инициатива сельчан в Дагестане дала повод для критики властей

    Жителям Цумадинского района пришлось вручную расчищать дорогу, которая оказалась заблокирована после обвала горной породы. Часть комментаторов в соцсетях раскритиковала чиновников за то, что не помогли людям с техникой, а другая часть похвалила сельчан за сплоченность.

05 января 2023, 11:08

05 января 2023, 10:12

  • Лачинский коридор остается заблокированным 25-е сутки

    Жители Азербайджана 25-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян присоединился к требованию ввести в отношении Азербайджана санкции за блокаду, а политолог Гурген Симонян исключил силовое решение проблемы.

05 января 2023, 09:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи