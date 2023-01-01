Дагестанский юрист добился проверки Следкома по инциденту на митинге против мобилизации

01 января 2023, 22:07

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Следственный комитет начал проверку действий полицейских, которые ударили участника акции протеста против мобилизации в Махачкале, сообщил юрист Арсен Магомедов после того, как МВД не нашло нарушений в действиях сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года МВД Дагестана сообщило в ответе юристу и члену общественной палаты республики Арсену Магомедову о том, что не нашло нарушений в действиях своих сотрудников на акции протеста против мобилизации в Махачкале.

Магомедов направил запрос в МВД 29 сентября 2022 года, сославшись на видео с места акции. На видео два сотрудника полиции ведут задержанного, крепко держа его с двух сторон за руки. Третий сотрудник в форме идет навстречу и, подойдя к задержанному, бьет его рукой по лицу. Задержанный дернул головой, задев силовика, а тот нанес ему еще несколько ударов. Несколько людей в гражданской одежде присоединяются к силовику в форме и тоже бьют задержанного.

Управление СКР по Дагестану начало проверку действий полицейского, который ударил по лицу задержанного на митинге против мобилизации в Махачкале, следует из официального ответа начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана, полученного Арсеном Магомедовым.

"Проводится доследственная проверка по данному факту. Вопрос об ответственности сотрудника полиции решено рассмотреть по принятию окончательного решения [...] при установлении его вины", - цитирует сегодня ответ ведомства "Кавказ.Реалии"*.

Проверка по этому эпизоду затянулась, прокомментировал Арсен Магомедов. "Подозреваю, что никакого результата она не даст. Насколько я знаю, в соответствии с законодательством, проверка сообщения о преступлении проводится в срок не позднее трех суток и этот срок может быть продлен до десяти, а при наличии необходимости - до тридцати", - сказал он.

Юрист добавил, что в ближайшее время намерен повторно обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность ответа МВД об отсутствии нарушений со стороны полицейского, пишет издание.

Фотокопию ответа из МВД Арсен Магомедов разместил 30 декабря 2022 года в своем телеграм-канале. В документе говорится, что доследственную проверку проводит управление СКР по Дагестану.

"МВД считает, что есть неясность с виной сотрудника, избивавшего связанного парня на площади. Поэтому предлагает дождаться решения доследственной проверки Следственного комитета. Как по мне, нарушение служебной дисциплины уже налицо. И ждать для дисциплинарки ничего не надо. Но ладно, подождем, а после Нового года обратимся еще раз в прокуратуру. Но что-то не верится, что Следственный комитет будет куда-то спешить", - написал в своей публикации юрист.

Напомним, 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале.

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