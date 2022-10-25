Кадр видео с избиением противника мобилизации в Махачкале. Фото https://t.me/thelawyersays/124

25 октября 2022, 23:00

МВД Дагестана не увидело нарушений на видео с избиением противника мобилизации в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В действиях силовиков, которые ударили при задержании обездвиженного участника акции протеста против мобилизации в Махачкале, нет нарушения служебной дисциплины, следует из ответа МВД дагестанскому юристу Арсену Магомедову. 

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале 26 сентября силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, были задержаны не менее 150 человек. Силовики проводили задержания чрезмерно жестко, задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для такого длительного пребывания условиях, рассказал "Кавказскому узлу" журналист Идрис Юсупов, оказавшийся в числе задержанных.

Фельдшер из Махачкалы Ратмир Совзиханов, который сопровождал пациента в карете скорой помощи, попал в больницу после того, как его избили силовики, - они посчитали, что медработник снимает на телефон акцию протеста против мобилизации. Около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти расследуется в Махачкале в связи с протестами против мобилизации, два человека арестованы, сообщили 28 сентября правозащитники.

Министерство внутренних дел Дагестана не обнаружило нарушений в действиях своих сотрудников на акции протеста против мобилизации в Махачкале, сообщил сегодня дагестанский юрист, член общественной палаты республики Арсен Магомедов.

Магомедов получил ответ на свой запрос в МВД от 29 сентября, в нем юрист указывал на неправомерные действия силовиков при разгоне митинга в Махачкале. Он ссылался на видео, которое разместил вместе с копией ответа ведомства в своем Telegram-канале.

На видео двое сотрудников полиции ведут задержанного, крепко держа его с двух сторон за руки. Третий сотрудник в форме идет навстречу и, подойдя к задержанному, ударяет его рукой по лицу. Задержанный дернул головой, задев силовика, а тот нанес ему еще несколько ударов. Несколько людей в гражданской одежде присоединяются к силовику в форме и тоже бьют задержанного.

"Нарушений служебной дисциплины не установлено", - говорится в документе, который направило МВД Магомедову в связи с этим эпизодом. По словам юриста, он перенаправил ответ ведомства в прокуратуру Дагестана, "чтобы проверили его законность".

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Примечание:

"Премьер Дагестана повторил тезис Меликова о зарубежных организаторах протестов", "ООН призвала освободить задержанных на акциях против мобилизации в Дагестане", "Массовая драка произошла на акции против мобилизации в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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