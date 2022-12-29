Лауреаты премии Ахмеднабиева привлекли внимание к домашнему насилию на юге России

29 декабря 2022, 18:40

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"Кавказский узел" подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место разделили Екатерина Виноградова из издания "Черта" и Андрей Карев из "Новой газеты". Материал Карева посвящен преследованию уроженца Чечни Апти Висаева, а статья Виноградовой, как и обладателей второго и третьего места, рассказывает о нарушении прав женщин на юге России.

Итоги конкурса имени Ахмеднабиева за 2021 год подвел "Кавказский узел". На конкурс была подана 41 публикация, опубликованная в 2021 году. В них рассказывалось о спорных территорий и тяжелых судьбах переселенцев, о коррупции и мафии в сельском хозяйстве, преследовании коллег и политических активистов, об истории Кавказа и современной цензуре. Однако основной темой стала тема прав женщин.

Подробнее о том как конкурс проходил в 2021 году, читайте в материале "Кавказского узла" "Премия имени Ахмеднабиева: победили материалы о правах женщин на Кавказе".

Так, обладатель первого места Екатерина Виноградова в своем материале "Дагестан глубже, чем кажется", опубликованном в интернет-издании "Черта", постаралась разобраться, какие права есть у женщин в Дагестане и какие из них в реальности соблюдаются.

Журналистка Илона Грибкова, обладатель второго места, посвятила свой материал шелтеру в Краснодаре. Она побывала в убежище и поговорила с основательницей Яной Гундаровой и живущими в доме женщинами, спасающимися от домашнего насилия. Репортаж «Каждый месяц волнительно и страшно» из краснодарского дома-убежища для женщин был опубликован на портале Юга.ru.

Третье место досталась Софье Вольяновой, спецкору издания "Холод", опубликовавшей интервью "Обещали ее убить" с Анной Манаповой, подругой Халимат Тарамовой, похищенной из шелтера в Махачкале. Вольянова выяснила, что происходило в кризисной квартире, как удалось уехать и почему она пыталась спасти Халимат.

Теме прав человека посвящена публикация обладателя первого места Андрея Карева в "Новой газете" "Вот такая судьба человека". Он рассказал о нарушении прав уроженца Чечни Апти Висаева в Норильске, который обвиняется в терроризме и незаконном хранении и передаче взрывчатых веществ. Его защита называет дело сфабрикованным.

"Кавказский узел" объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2022 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2022 года, принимаются они до 30 апреля 2023 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. Ежегодная премия в память о журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве была учреждена "Кавказским узлом" 1 октября 2014 года. Она присуждается за журналистские материалы, поднимающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира. Особое значение при этом придается правозащитной тематике.

Как писал "Кавказский узел", по итогам конкурса 2020 года первое место в конкурсе имени Ахмеднабиева занял Алексей Пивоваров за опубликованный в 2020 году видеорепортаж «Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии».

Журналист "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

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