Премия имени Ахмеднабиева: победили материалы о правах женщин на Кавказе

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«Кавказский узел» подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место разделили два журналиста - Екатерина Виноградова из издания «Черта» и Андрей Карев из «Новой газеты». Второе место - у Иолины Грибковой (Юга.ру), третье - у Софьи Вольяновой («Холод»).

«Кавказский узел« объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2022 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2022 года, принимаются они до 30 апреля 2023 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал 1 .

В 2023 году - десять лет со дня убийства Ахмеднабиева

9 июля 2013 года корреспондент «Кавказского узла» Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер. Стрельба была открыта, когда он садился в машину.

Находясь в Дагестане, одном из «горячих» регионов Северного Кавказа, Ахмеднабиев писал на острые темы о нарушениях прав человека в республике, злоупотреблениях на региональных выборах, преступлениях сотрудников силовых структур и преследовании верующих. С 2005 года он также сотрудничал с газетой «Черновик», а с 2006 – с дагестанским еженедельником «Новое дело», в том числе занимая пост первого заместителя главного редактора.

Ахмеднаби Ахмеднабиев стал 17-м представителем прессы, убитым в Дагестане с 1993 года. При этом следователи за почти десять лет не установили ни исполнителя, ни заказчика убийства корреспондента «Кавказского узла» 2 .

Первое место - у «Черты» и «Новой газеты»

В этом году отбор номинантов и выявление победителей по конкурсу Ахмеднабиева велось квалифицированным жюри из 5 человек (среди которых лишь один представлял «Кавказский узел»).

Жюри рассмотрело 41 материал, которые были опубликованы в 2021 году. Годом ранее на конкурс было номинировано 50 публикаций, в 2020 – 49, 2019 - 43, 2018 - 40, 2017 - 30, 2016 - 25.

Первое место разделили два журналиста - Екатерина Виноградова из издания “Черта” и Андрей Карев из “Новой газеты” 3 .

Екатерина Виноградова в своем материале «Дагестан глубже, чем кажется», опубликованном в интернет-издании «Черта», постаралась разобраться в правах женщин в Дагестане. Могут ли они рассчитывать на какую-то защиту и помощь, а могут ли развестись? И существует ли феминизм на Кавказе? Виноградова поговорила в Дагестане с местными жителями: правозащитниками, журналистами, представителями искусства и бизнеса — о том, чем они занимаются и как видят положение женщин в Дагестане через призму своего дела, своей борьбы.

Андрей Карев в материале «Вот такая судьба человека», опубликованном в «Новой газете» - рассказал о нарушении прав уроженца Чечни Апти Висаева в Норильске, который обвиняется в терроризме и незаконном хранении и передаче взрывчатых веществ. Его защита называет дело сфабрикованным.

Материал журналиста, в котором он подробно рассказал о судьбе Висаева - был опубликован в августе 2021 года. Однако сам 37-летний чеченец находится под стражей до сих пор, суд по его делу продолжится и в 2023 году 4 .

Второе место - у «Юга.ру», третье место - у «Холода»

Второе место в этом году было отдано журналистке Иолине Грибковой за рассказ о шелтере в Краснодаре. Она побывала в убежище и поговорила с основательницей Яной Гундаровой и живущими в доме женщинами, спасающимися от домашнего насилия. Репортаж «Каждый месяц волнительно и страшно» из краснодарского дома-убежища для женщин был опубликован на портале Юга.ru.

Третье место досталась Софье Вольяновой, спецкору издания «Холод», записавшей рассказ Анны Манаповой, подруги Халимат Тарамовой, похищенной из шелтера в Махачкале. Вольянова выяснила, что происходило в кризисной квартире, как удалось уехать и почему она пыталась спасти Халимат. Интервью «Обещали ее убить» было опубликовано 11 июня 2021 года.

Подробнее об истории героини материала можно узнать из справки «Кавказского узла» «Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков»

Права женщин на Кавказе - тема номер один в 2021 году

Следует отметить, что в числе призеров конкурса за 2021 год - оказалось сразу три женщины. Их материалы, занявшие соответственно три призовых места, были посвящены соблюдению прав женщин на Кавказе.

Помимо победителей и призеров, жюри оценило еще 37 авторов, журналистов и блогеров пишущих о Кавказе 5 . В своих материалах, опубликованных в 2021 году, они рассказывали о спорных территориях и тяжелых судьбах переселенцев, о коррупции и сельхоз мафии, преследовании коллег и политических активистах, об истории Кавказа и современной цензуре.

В спецноминации «Корреспонденты «Кавказского узла» были отмечены 20 журналистов, в своих материалах, рассказавших о проблемах, связанных с практикой публичных извинений и других нарушениях прав человека, важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа. Рассмотренные жюри тексты осветили проблемы в Чечне, Дагестане и Ингушетии, в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе, в Грузии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, в Ростовской и Астраханской областях, на Ставрополье и на Кубани. Все тексты соответствовали критериям, установленным премией.

2022 год отметился экстремальным давлением на неподцензурную прессу

При этом 2022 год запомнился резким усилением давления на журналистов из-за всем известных событий - боевых действий на Украине. Журналисты, в том числе и номинированные на конкурс, и корреспонденты «Кавказского узла» - все чаще при подписании своих материалов в целях безопасности вынуждены использовать псевдонимы.

2022 год стал одним из самых сложных в истории российских СМИ 6 . Многие журналисты в 2022 году покинули Россию, большое число СМИ вообще было вынуждено закрыться. Огромное 7 число независимых изданий, в том числе и «Кавказский узел» - были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. При этом ведомства даже отказываются сообщать конкретные причины блокировок, а суды встают на сторону властей.

Сегодня внутри страны заниматься неподцензурной журналистикой стало очень опасно. Фактически журналистика - стала запрещенной профессией. В ситуации, когда после 24 февраля 2022 года СМИ подверглись беспрецедентному давлению властей - независимая пресса как никогда ранее нуждается в поддержке со стороны читателей и общества.

Журналистские тексты за 2022 год принимаются для участия в конкурсе до 30 апреля 2023 года.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Убийство Ахмеднабиева».