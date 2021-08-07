В конкурсе Ахмеднабиева победил фильм Пивоварова про Дагестан

«Кавказский узел» подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место занял Алексей Пивоваров за опубликованный в 2020 году видеорепортаж «Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии». Второе место разделили 4 материала и пятеро журналистов, а третье - авторы пяти материалов.

«Кавказский узел» объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2021 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2021 года, принимаются они до 31 марта 2022 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал 1 .

Уже 8 лет убийцы журналиста остаются безнаказанными

Врач Ахмеднаби Ахмеднабиев работал на «Кавказском узле» в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая самые острые темы. С 2005 года он также сотрудничал с газетой «Черновик», а с 2006 – с дагестанским еженедельником «Новое дело», в том числе занимая пост первого заместителя главного редактора.

В поселке Семендер в предместье Махачкалы утром 9 июля 2013 года он был убит. Стрельба была открыта, когда он садился в машину около своего дома. 25 августа 2013 года Ахмеднабиеву должно было исполниться 54 года. Это было уже третье покушение на него.

Адвокаты, представляющие интересы потерпевшего — сына Ахмеднабиева, уверены, что оперативная работа провалена, были потеряны первые дни после преступления — драгоценные для успешного раскрытия дела. По версии следствия, убийство совершено по заказу, мотив — профессиональная деятельность. А следователи так и не знают, «кому не понравились публикации Ахмеднабиева настолько, что он решил «заказать» журналиста» 2 .

Второй год подряд побеждает видео

Как и в предыдущие годы, отбор номинантов и выявление победителей велись квалифицированным жюри из 6 человек (среди которых лишь один представлял «Кавказский узел»). Жюри рассмотрело 50 материалов. С каждым годом интерес к журналистскому конкурсу Ахмеднабиева растет: годом ранее на конкурс было номинировано 49 публикаций, в 2019 - 43, 2018 - 40, 2017 - 30, 2016 - 25.

Первое место в этом году присуждено материалу Алексея Пивоварова «Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии» 3 . Часовой видеорепортаж из Махачкалы был опубликован на YouTube-канале «Редакция» 22 мая 2020 года. По состоянию на 7 августа 2021 года видео посмотрели более 2,85 миллионов раз.

«Сначала выяснили, можем ли мы вообще туда попасть и не засесть в карантин. А когда поняли, что там бардак и всем на все пофиг, то собрались и поехали. Никакого контроля, кроме чисто формального, на въезде не встретили», - рассказывал Пивоваров. «В какой-то момент, когда люди понимают, что опасность от инфекции и бездействия властей выше, чем опасность от возможной кары за то, что они скажут, их прорывает […] А когда исчезает страх, это всегда производит большое впечатление и вызывает большую эмпатию. Обычно люди в России гораздо осторожнее, они больше оборачиваются на власти и на то, «как бы чего не вышло». А когда они перестают об этом думать, возникает очень интересная и важная для журналиста ситуация», - отмечал автор.

Среди героев репортажа рыночные торговцы, врач, руководитель района, медсестра, блогеры, водитель скорой и просто разные люди, мимо которых эпидемия не прошла. Церемония награждения лауреатов конкурса была отменена из-за пандемии.

Пятеро журналистов разделили второе место

В этом году второе место было поделено между четырьмя материалами. Характерно, что один из них – о судьбе блогера, а другой – написан из СИЗО.

Виктор Дереза написал большой материал о Сергее Пинягине, ставшим журналистом поневоле из-за своей активной жизненной позиции, когда приехал жить на Кубань. В статье подробно рассказывается о его победах и неудачах, преследовании местных властей и получении политического убежища в Германии. «Дорога в один конец» опубликована на портале Юга.ru.

Из СИЗО-1 города Махачкалы Абдулмумин Гаджиев прислал в «Черновик» записанный им рассказ семерых молодых дагестанцев о том, как следователями фабрикуются дела о терроризме. В материале «Следствие ведёт Зульпукарова» рассказывается о пытках, угрозах следователей, подбрасывании вещественных доказательств. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала «Кавказского узла» «Голунов номер два: главное о деле Абдулмумина Гаджиева».

Светлана Анохина и Ася Курбанмагомедова в статье «А потом она отряхнется и пойдет дальше калечить девочек?» на портале Daptar исследуют проблему женского обрезания на примере девятилетней Мадины из Ингушетии – первом случае, когда есть и заявитель, и пострадавшая.

В статье «Кадыров атакует журналистов: прямые и явные угрозы», опубликованной «Голосом Америки», Данила Гальперович рассказывает, как глава Чечни с благословения Кремля создал в республике атмосферу страха и уничтожил свободу прессы.

На третьем месте – пять материалов

Ирина Тумакова в своем материале рассказала о том, как два слова — «Нагорный Карабах» — заставляли Армению идти на любые уступки России, ожидая от нее, что она защитит Арцах. Материал «Союзники с большой дороги» был опубликован в «Новой газете».

Третье место также получил сюжет Екатерины Нерозниковой, размещенный в «МБХ медиа», «От интервью до Ичкерии. Как изменилось дело Абдулмумина Гаджиева за год». К сожалению, сейчас доступ к материалу ограничен. Буквально на днях, 5 августа, Роскомнадзор ограничил доступ в России ко всем статьям издания, в том числе авторским.

Мария Климова из «Медузы»* написала подробный материал о кризисных центрах для женщин на Северном Кавказе. После публикации «Им говорят, что они позорят республику». При этом «Медуза» ответила на критику к одному из сюжетов материала и разместила дисклеймер.

«Би-би-си» опубликовал большой рассказ Марины Катаевой «Как Зарифа Саутиева стала самой известной женщиной в Ингушетии» о заместителе директора Мемориального комплекса жертвам репрессий, обвиненной в экстремизме и организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти.

Также третье место присуждено за материал «Как во сне», опубликованный на портале «Такие Дела». Ксения Иванова собрала воспоминания жителей о войне в Абхазии и о том, как война спустя 27 лет продолжает влиять на их сегодняшнюю жизнь.

Эксперты высоко оценили материалы из Южного Кавказа

В этом году, в отличие от прошлых лет, когда журналисты Южного Кавказа занимали призовые места, материалы южнокавказских изданий в призеры не попали, но были высоко оценены экспертами. За свои материалы об армяно-азербайджанском конфликте были номинированы Георгий Тбилели (дзен-канал) и Гюнель Гасанова (журнал Furor). А Надежда Боровикова из JAMnews в статье «Хорошо, что мы взяли ролики» рассказала о жителях Луганска и Донецка переехавших в разгар войны в Абхазию.

Высокие оценки жюри получили также журналисты ОС-медиа Гюльгюн Мамедханова с материалом «Моя тайная жизнь» и Тамуна Чкареули со статьей «Как «Скорая помощь» в Грузии бросила в беде парализованную работницу».

Третье место по итогам 2019 года занял журналист из JAMnews Кигурадзе Темур с видеосюжетом «Ей выбили глаз на акции протеста в Тбилиси, но она продолжит ходить на митинги. Почему?»

Всего, помимо победителя и призеров, на конкурс было номинировано еще 47 авторов 4 . Они рассказывали о поиске виноватых за провал в освоении бюджетных денег в Дагестане («Работа провалена», Расул Кадиев и Шамиль Ахмедов – «Новое Дело»), о застройке охранной территории памятника природы краевого значения (авторский дзен-канал Елены Сусловой), о том, как неравнодушные астраханцы строят будки для бездомных животных (Мария Пряженникова, АрбузТудей) и о многих других, важных для Кавказа, темах.

Помимо социальных сетей, отмечаемых жюри ранее, впервые в номинацию попали два авторских дзен-канала. Это говорит о том, что все чаще качественно о Кавказе пишут не только СМИ, но и авторы своих информационных каналов на дзене, youtube, телеграме (дипломантом конкурса 2019 года стал Расул Асад - автор Telegram-канала «Спросите у Расула») и на других площадках.

"В них есть порыв, что слово правды изменит жизнь"

В спецноминации «Корреспонденты "Кавказского узла"» были отмечены 23 автора, в своих материалах рассказавших о похищениях и пытках силовиками, сфабрикованных обвинениях и преследованиях по ним, других нарушениях прав человека, вооруженных конфликтах, проблемах экологии и прочих существенных событиях регионов.

Журналистика в России испытывает трудный период из-за бесконечных изменений в законодательстве, усложняющих положение журналиста, ранее отметила член правления международной организации по защите свободы слова «Артикль 19» Надежда Ажгихина. “Есть и всеобщая агрессия в обществе, и которой способствуют наши СМИ. Несмотря на это, журналистика развивается. И чем дальше я уезжаю от Москвы, тем больше наполняюсь гордостью, что есть молодые люди, которые лишены страха, в котором выросло наше старшее поколение. Есть люди, которые не готовы все продавать за деньги, и которые не ставят задачу по получению немыслимых гонораров. А которые хотят рассказывать правду, улучшать окружающую действительность, и которые верят, что у них это получится. Такие журналисты есть и на «Кавказском узле». В них есть порыв, что слово правды изменит жизнь”, - сказала Ажгихина.

Новая реальность давления на журналистов

Ахмеднаби Ахмеднабиев стал 17-м представителем прессы, убитым в Дагестане с 1993 года. В последние годы все шире практикуется не только физическое насилие над журналистами, но и другие способы давления: так, Абдулмумин Гаджиев уже третий год сидит за решеткой по сфабрикованному обвинению, Светлану Прокопьеву судили за оправдание терроризма, а Ирину Славину действия правоохранителей толкнули на публичное самоубийство.

Аресты Голунова, Сафронова, Смирнова и Азара, закон о коронавирусных фейках и регулярные обыски у журналистов следует трактовать как государственное насилие. В последние полгода Минюст и прокуратура объявляет целые издания и отдельных журналистов иноагентами или нежелательными организациями. Наряду с этим не прекращается использование криминальных методов: сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой поступали угрозы физической расправой, а «Новая газета» получила на дверь редакции ядовитую жидкость.

«Естественно, ситуация в 2021 году еще хуже, чем в 2020. Когда появились статусы иноагента в декабре 2020 года, казалось, что это какая-то совсем уже фигня происходит, но к июню мне уже кажется, что это далеко не самое страшное […] Давайте попробуем дожить до конца этого года и посмотреть, останется ли журналистика в России в целом», - говорит один из журналистов, признанных Минюстом иноагентами, главред «Псковской губернии» Денис Камалягин.

Следует также подчеркнуть, что многие авторы, в том числе и номинированные в этом году на конкурс, при подписании своих материалов в целях безопасности все чаще вынуждены использовать псевдонимы. В ситуации, когда журналистов всячески выдавливают из профессии, независимая пресса нуждается в поддержке со стороны читателей и общества.

На «Кавказском узле» опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева. Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Убийство Ахмеднабиева».

*издание внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента