Светлана Прокопьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

06 июля 2020, 12:57

“Синдикат-100”: требуем отмены позорного приговора Прокопьевой

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой, осужденной по делу об оправдании терроризма, должен быть отменен. Заявление СМИ, входящих в журналистское объединение “Синдикат-100”.

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Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой. Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500.000 рублей.

Гуманизм.

Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожение в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе – и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой – очередной симптом этой болезни. 

Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. 

На это прямо было указано в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета. 

Светлана Прокопьева – профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор – это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. Нам сегодня говорят – можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение.

Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят – вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить. 

«Синдикат-100»  выражает поддержку Светлане Прокопьевой. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы.

источник: Журналистское объединение "Синдикат-100" (в объединение входит 26 федеральных и региональных СМИ)

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