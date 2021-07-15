Журналист работает за ноутбуком. Фото REUTERS / PAUL HACKETT

15 июля 2021, 22:00

Заколачивая окна: письмо читателям от "Синдиката-100"

Российскую действительность можно уже только фиксировать. Право менять ее у журналистов забирают окончательно. Письмо «Синдиката-100» – нашим читателям. О давлении на коллег.

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Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина.

От одного перечисления – оторопь. Списком. Не хочется говорить «расстрельным».

«Проект» также признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Это первое нежелательное медиа в России. Медиа отныне – официально нежелательны.

Когда современный российский институт иноагентства только создавался, было ощущение, что дверь подпирают. Приставляют палку к ручке. Когда в список внесли первые СМИ – не так давно, в 2017-м – было ощущение, что ее заливают монтажной пеной.

Потом было дело Сафронова, обыски у Романа Анина, иноагентом стала «Медуза»*, прошли обыски у журналистов «Важных историй», у сотрудников «Проекта», и стало понятно, что дверь заколачивают.

Теперь мы видим, как досками забивают окна. Тем, кто в комнате, остается только фиксировать происходящее. Мускулистая рука с молотком работает помимо нашей воли. Мы будем все фиксировать, пока свет еще поступает...

* – По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

источник: Журналистское объединение "Синдикат-100" (в объединение входит более 30 федеральных и региональных СМИ)

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