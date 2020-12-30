Юрий Дудь с фильмом про Беслан победил в конкурсе имени Ахмеднабиева

"Кавказский узел" подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место занял Юрий Дудь за опубликованный в 2019 году фильм про Беслан. Второе место разделили пятеро журналистов, а третье - авторы 18 материалов.

"Кавказский узел" объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2020 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2020 года, принимаются они до 31 марта 2021 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. Ежегодная премия в память об Ахмеднабиеве была учреждена «Кавказским узлом» 1 октября 2014 года. Она присуждается за журналистские материалы, поднимающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира. Особое значение при этом придается правозащитной тематике 1

Поднимать вопросы, которые стараются не замечать

Журналист "Кавказского узла", сотрудник дагестанского еженедельника «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане. Опытный врач, нашедший себя в острой журналистике, стал 17-м представителем прессы, убитым в Дагестане за последние 20 лет и вторым убитым при исполнении сотрудником "Кавказского узла".

Своей работой он брал высокую планку: находясь в одном из горячих регионов Северного Кавказа, писал на острые темы - нарушения прав человека в Дагестане, преступления сотрудников силовых структур, преследование религиозных общин и отдельных верующих, взаимоотношения исламского мира и политической системы.

Ахмеднаби был человеком с обостренным чувством справедливости, поборником правды, вспоминал в 2018 году один из его одноклассников: «Он не боялся за себя и считал неизбежным то, что предписано судьбой… Боюсь, что, даже зная наперед о подобном исходе, он бы поступил так же и принял бы те же решения».

Коллеги Ахмеднаби вспоминают о нем как о мужественном журналисте, не боявшемся поднимать острые вопросы, которые другие старались не замечать. "Возмущает то, что дело об убийстве никак не расследуется и оно до сих пор не раскрыто", — подчеркивал главред газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Когда такой журналист погибает, то, как бы это цинично ни звучало, отдельные представители власти вздыхают с облегчением, так как уже нет человека, обличающего их грязные дела и ущербную, чреватую кризисами политику", — говорил, вспоминая об Ахмеднаби, политический обозреватель дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

Журналисты, которые спасают профессию

Премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева - долг не только перед памятью погибшего журналиста, но и долг всех российских журналистов перед журналистами на Северном Кавказе, считает директор "ПЭН-Москва", журналистка и правозащитница Надежда Ажгихина.

"Когда бываешь (на Кавказе), понимаешь, какие мужественные люди там занимаются журналистикой. Только солидарность всех журналистов поможет найти виновных в убийствах журналистов и поможет тем, кто нуждается в поддержке", — говорит она.

"Слава богу, еще не перевелись журналисты, которые спасают профессию. Не дают ей окончательно деградировать, а значит исчезнуть", — такими словами охарактеризовал победителей конкурса заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.

Главной целью конкурса имени Ахмеднабиева председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский назвал возможность показать важность действенной защиты свободы слова. "Я очень рад, что свободу слова защищают в то время, когда ее хотят либо подавить, либо подкупить и перетянуть на свою сторону её защитников", — заявил правозащитник.

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов подчеркивал, что материалы, выдвигаемые на премию Ахмеднабиева, всегда разные, но имеют общую черту: "Они отличаются тем, что в них есть энергия протеста. До тех пор пока её не потеряли, мы с вами живы".

Первое место впервые присуждено за фильм на YouTube

В этом году церемония награждения не состоялась из-за пандемии COVID-19, хотя лауреатов конкурса, в сравнении с предыдущими годами, стало больше. Как и в предыдущие годы, отбор номинантов и выявление победителей велись квалифицированным жюри из 5 человек (среди которых лишь один представлял «Кавказский узел»).

Победителем конкурса имени Ахмеднабиева стал Юрий Дудь с документальным фильмом «Беслан. Помни» о теракте в школе в Беслане, произошедшем в 2004 году 2 .

Фильм Юрия Дудя продолжительностью более 3 часов был опубликован на YouTube-канале «вДудь» 2 сентября 2019 года 3

«Мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — сказал автор, представляя фильм.

Героями фильма стали бывшие заложники, в частности Диана Муртазова, которая 15 лет назад была ученицей 9-го класса и находилась в школе вместе с двумя сестрами, Марина Дучко, которая в тот день вместе с матерью привела в школу брата и сестру, Фатима Дзгоева, которой в день теракта было 10 лет, а также родственники бывших заложников.

В фильме приведены рассказы организаторов комитета "Матери Беслана", бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, чьи дети были в заложниках, а также известных журналистов Елены Милашиной и Ольги Алленовой, которые 15 лет назад находились в Беслане и освещали ситуацию с захватом школы 4

Пятеро журналистов разделили второе место

Автор «Медузы» Александра Сивцова в своем материале "Новая инквизиция" рассказала о том, как в Чечне запрещают песни и певцов, принуждают исполнителей к публичным извинениям, чтобы остановить поток «бескультурной» музыки.

Михаил Данилович написал о проблемах, с которыми сталкиваются вынужденные уехать из-за преследований или угроз ЛГБТ. В тексте «Лишние по обе стороны границы», опубликованном "Медиазоной", приводятся, в том числе, истории Дмитрия Купаева из Ставропольского края, Амины из Дагестана и Хасана из Чечни.

Владимир Севриновский в материале «Как устроена механика кавказского конфликта», опубликованном на ресурсе batenka.ru, постарался исследовать современную повседневную жизнь кавказцев и ответить на вопросы: зачем приходить на драку толпой, чем там латают дыры российской законности, при чем здесь новый кавказский национализм и как на все это влияют соцсети.

Второе место также разделил журналист Илья Азар, ранее уже становившийся лауреатом конкурса имени Ахмеднабиева. В своем репортаже из Элисты "Бунт на корабле пустыни", опубликованном в "Новой газете", он рассказал о том, как калмыки протестовали против губернатора и мэра из самопровозглашенной ДНР.

Воспоминания очевидца событий в Грозном в 1994 году, опубликованные "Кавказ.Реалии", также принесли второе место Тимуру Джафарову. В материале «Осколки первой войны в Чечне» дагестанский журналист дотошно описывает то, что видел, знакомит читателя с теми героями этой войны, с которыми встречался лично.

Третье место заняли 18 авторов

Авторы материалов, занявших третье место, рассказывали об ожидающих переселения на новое место жительства десятилетиями лакцах в Дагестане, о зоне экологического бедствия в десятки тысяч гектаров, о том, как 19-летняя Мако Гомури стала символом грузинских протестов 2019 года и о многих других важных для Кавказа темах.

1. Алиев Шамиль, статья «Жить не разрешается», Черновик.

2. Анохина Светлана, заметка «Символ Дагестана», пост в Facebook.

3. Бриних Валерий, расследование «В Адыгее 84% актов лесопатологических обследований оказались “липовыми”», 01portal.com.

4. Буракова Светлана, статья «Почему на Северном Кавказе практически нет детских домов?», Такие Дела.

5. Васильченко Оксана, статья «Трудовой лагерь вместо базы отдыха», Юга.ру.

6. Велиев Джейхун, статья «Окружающая среда, права человека и конфликты на Южном Кавказе и в Турции», Кавказский выпуск.

7. Герасименко Олеся, статья «"Смерть - 5000 рублей": почему в Ингушетии идет охота на колдунов», Би би си.

8. Исмаилов Марат, заметка «Нарушения на выборах», пост в Facebook.

9. Кадиев Расул, расследование «Имитация парка», Новое дело.

10. Кигурадзе Темур, видеосюжет «Ей выбили глаз на акции протеста в Тбилиси, но она продолжит ходить на митинги. Почему?», Джэмньюс.

11. Маркедонов Сергей, статья «Не только Пояс и Путь», Карнеги.

12. Миронович Ольга, статья «Белое солнце ногайской пустыни», Национальный акцент.

13. Полян Павел, статья «Холокост-на-Дону», Ведомости.

14. Расулова Анастасия, статья «Мы переживаем, что и в следующем году не увидим школу», Этокавказ.

15. Сафронова Виктория, статья «Весь дом кричал: „Взорвали все-таки, сволочи“», Медуза.

16. Фишман Михаил, видеоинтервью «Потеря России станет для меня катастрофой», Дождь.

17. Чашникова Маша, статья «Красно-черная Дельта», Арбуз Тудей.

18. Черных Александр, статья «Завидовать будем», Коммерсант.

На прошлогодней церемонии участники и гости посетовали, что молодежь не стремится в журналистику, так как убийства и преследования репортеров остаются безнаказанными. А один из гостей, социолог «Левада-центра» Алексей Левинсон поделился впечатлениями от итогов социологических исследований по вопросам Кавказа в ряде российских регионов. «Результаты исследований свидетельствуют о том, что российские регионы не знают и, что самое печальное, не хотят знать, что происходит на Кавказе 5 », — заключил он.

Дипломантами конкурса 2019 года стали 25 авторов 6 , осветившие важные для Кавказа темы. В спецноминацию «Корреспонденты "Кавказского узла"» были включены 30 авторов, в своих материалах на "Кавказском узле" рассказавших о нарушениях прав человека, проблемах экологии и других существенных событиях регионов.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".