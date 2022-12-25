Бакинские католики рассказали о своих традициях празднования Рождества

25 декабря 2022, 17:37

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Рождественские службы в католических храмах Баку прошли сегодня на русском, азербайджанском и английском языках, сообщили в Апостольской префектуре католической церкви. В семьях азербайджанских католиков Рождество отмечается праздничными ужинами и молитвами, рассказали посетившие богослужения горожане.

Как писал "Кавказский узел", сегодня отмечается католическое Рождество, и праздничные богослужения в Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе посетило значительно больше верующих, чем во время пандемии коронавируса, рассказали представители церкви.

Корреспондент «Кавказского узла» сегодня присутствовал на праздничном богослужении, которое проводилось на русском языке. Зал был заполнен примерно наполовину. Среди участников воскресной службы большинство были местными жителями, включая этнических азербайджанцев. Меньшая часть – иностранцы-европейцы.

Большинство живущих в Азербайджане католиков - англо- и русскоязычные, поэтому наиболее востребованны богослужения именно на этих языках, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане Торал Агаев.

Рождественские мессы прошли в Баку в храме Непорочного зачатия и в приходе святого Иоанна Павла II, они проводились отдельно на азербайджанском, английском и русском языках, информирует сайт Апостольской префектуры.

Храм Непорочного зачатия рассчитан приблизительно на "200 с лишним" человек, сообщил Торал Агаев. "Но, учитывая, что проживающих в стране католиков гораздо больше, и в праздничные дни посещаемость богослужений возрастает в несколько раз, а также принимая во внимание многонациональность католической общины страны, в Навечерие Рождества, 24 декабря, и в сам праздник 25 декабря было проведено несколько рождественских Святых месс, отдельно для католиков-граждан Азербайджана и для католиков-иностранцев", - рассказал он.

По его словам, приход святого Иоанна Павла II расположен в административном здании (курии) Апостольской префектуры, и к нему относится небольшая часовня. Приход назван так в связи с историческим визитом в Азербайджан в 2002 году святого папы Иоанна Павла II, посетившего это здание и часовню. Часовня рассчитана на 50 мест.

"В рождественские и пасхальные праздники храмы и часовни по всему миру бывают полны людьми, и бакинские католические храмы в этом смысле не исключение. Богослужения посетили как католики Азербайджана, так и наши братья и сестры других религиозных убеждений… Что касается карантинных ограничений, то время жестких локдаунов и запретов осталось позади, и сегодня мы восстанавливаем нашу богослужебную жизнь в том объеме, какой она была до пандемии", - рассказал Торал Агаев.

22 декабря правительство Азербайджана продлило на три месяца особый карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Представитель церкви затруднился сообщить, были ли среди посетителей богослужений беженцы с Украины. "Мне кажется, не совсем этично спрашивать у людей, пришедших в храм, – откуда они", - пояснил он.

Католическая церковь не является церковью конкретного народа или народов, отметил Агаев. "У каждого народа есть свои особые семейные традиции празднования Рождества. Фольклорная часть Рождества не столь важна по сравнению с религиозным смыслом этого праздника, поэтому, какими бы богатыми и красивыми ни были народные традиции, самое главное в Рождество – это Святая месса, молитва и личное отношение с Иисусом Христом", - сказал Торал Агаев.

В бакинской католической общине много поляков, есть украинцы, много людей от межнациональных браков, а проповедь читал ксендз из Словакии, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" посетившая мессу Эльмира Мамедова.

Женщина уточнила, что стала католичкой в 1999 году, ее отец азербайджанец, мать – полька. "Вчера дома вечером помолились. «Отче наш» обычно читаем, мы знаем молитвы на русском и азербайджанском языках. Я читаю на русском. На столе выставили сладкое, можно самим испечь или купить, каждый выбирает по возможностям. Особых рождественных блюд нет. За столом благодарим Господа", - рассказала Эльмира Мамедова.

Ольга Болоцкая сегодня пришла в храм из кафе, где с подругами праздновала Рождество. "А вечером дома усядемся за столом. Блюда готовим – кто что любит. Обязательно плов, салаты оливье. В месяцы пандемии нельзя было находится в храме более 10 человек. Ходили в масках, принимали лекарства и встречались, как всегда", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Римма Керимова пришла в храм с мужем. Один из их сыновей сейчас в Канаде, второй в Польше. "Женились в Украине на украинских девушках, с началом конфликта с Россией переехали в другие страны. Приехать жить в Азербайджан не хотят, так как здесь нет работы", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Милена Абдуллаева сообщила, что у них с мужем Маратом вчера вечером на праздничном столе были свечи и угощения. "Сегодня будет продолжение, обязательно с пловом. Спиртное не пьем, но другие могут, запрета нет. Молимся. Делаем подарки родным. Смотрим рождественский фильм для атмосферы, дарим детям подарки. Во время пандемии приходили в храм. Когда ограничения ужесточили и нельзя было собираться в помещении даже 10 людям, мы проводили служения дома", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Милена Абдуллаева.

Член оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Наталья Иорина сообщила, что не может готовить праздничное застолье, так как безработная. "Дома у меня больные родители, нам не до застолий. Особого праздника дома не было. Приехала подруга, поели и отправились в церковь. Мы всегда молимся – о божественной защите, о мире и здоровье", - рассказала Иорина корреспонденту "Кавказского узла".

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