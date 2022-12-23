Власти Азербайджана продлили карантинный режим до марта

23 декабря 2022, 05:22

Особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, продлен еще на три месяца, сухопутные границы страны останутся закрытыми как минимум до 1 марта 2023 года.

"Кавказский узел" писал, что сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами закрыты на период действия в стране особого карантинного режима. В конце октября правительство страны продлило его срок до 1 января 2023 года. Активность пандемии COVID-19 в Азербайджане свелась к нулю, но власти не хотят притока в страну азербайджанцев из России, чье массовое возвращение может вызвать социальные катаклизмы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Правительство Азербайджана 22 декабря продлило срок действия особого карантинного режима до 6.00 часов (5.00 мск) 1 марта 2023 года. Постановление с подписью премьер-министра страны Али Асадова опубликовано на сайте правительства.

На 22 декабря в стране насчитывалось 594 активных пациента с COVID-19. В течение суток с 21 по 22 декабря был выявлен 81 новый случай заражения, выздоровели 107 человек, следует из ежедневной сводки Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Азербайджанские оппозиционеры за последние полгода несколько раз требовали открыть сухопутные границы страны. 20 июля в Баку были задержаны участники акции протеста, выступившие с таким требованием, а в октябре лидер ПНФА Али Керимли заявил, что жизни азербайджанцев находятся в опасности "из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации".

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". К началу апреля возвращения в Азербайджан в лагере ожидали более ста человек.

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