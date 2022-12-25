Католики юга России сообщили о росте числа посетителей рождественских служб

25 декабря 2022, 14:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рождественские богослужения в католических приходах Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя посетило значительно больше верующих, чем во время пандемии коронавируса, рассказали представители церкви.

Как писал "Кавказский узел", Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря отмечают католики всего мира, в том числе в регионах юга России и на Южном Кавказе.

24 декабря, после рождественского поста (периода Адвента) и Сочельника, когда за ужином встречается вся семья, католики идут в храм на ночную святую мессу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы Римско-католической церкви в Астрахани, отец Вальдемар Мацкевич.

"В Астрахани она в 22.00. А днём [25 декабря] в Астрахани еще две святые мессы - главным образом для тех, кто не смог прийти ночью. В 10.30 и в 13.00, в основном для иностранных студентов. После каждой святой мессы, кто пожелает, может продолжить праздник за общим столом в доме общины. В прошлом году три святые мессы посетили около 150 верующих – меньше, чем обычно, из-за пандемии. В этом году их количество было больше на 80-100 человек", - сообщил он.

Сам праздник отмечается сегодня. "В ночь, когда заметно день удлиняется, а ночь становится короче - это хороший символ для праздника явления миру воплотившегося Сына Божия - "света для просвещения язычников". Рождество Христово - это и праздник радости от того, что Бог явил свою любовь и уважение к человеку, даже самому грешному, и дал надежду на спасение. Этот праздник учит нас любви и уважению каждого человека, а также всей природы, нас окружающей", - пояснил священнослужитель.

Католические приходы посещают люди разных национальностей, добавил отец Вальдемар. "Традиций, связанных с праздником Рождества Христова, так много, как много народностей, исповедующих христианство. И астраханский католический храм посещают люди разных национальностей - у каждой из них свои рождественские традиции: украшения, елки, блюда, игры, колядки", - рассказал он.

Представитель Римско-католического прихода "Тайной Вечери" в Ростове-на-Дону Екатерина Бондарчук рассказала, как проходит празднование в их городе. "Рождество Христово для нас, можно сказать, это день Рождения Иисуса Христа, сына Бога-Отца, воплотившегося через Святого Духа в лоно Девы Марии. Есть традиция предрождественского ужина в Сочельник с блюдами без мяса, то есть постными, когда вся семья собирается за столом для воспоминания этого события и общения. Торжество начинается вечером 24 декабря. Так же в Сочельник Рождества Христова мы организуем ужин в приходском доме, на который приглашаем прихожан - в основном, пожилых и одиноких людей, студентов-иностранцев, учащихся в Ростове. Всего собирается около 50-60 человек. Мы читаем Евангелие, потом преломляем рождественский хлеб и поздравляем друг друга. Затем кушаем, общаемся, поём рождественские песни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После ужина, в полночь, совершается торжественная рождественская служба, отметила Екатерина Бондарчук. "Следует служба, предваряемая небольшим крестным ходом, во главе которого ребёнок несёт маленькую фигурку Иисуса, за ним следуют священники и министранты 1 . Далее священнослужитель берёт фигурку новорождённого Иисуса и кладёт на алтарь, и начинается святая месса. В конце литургии младенца Иисуса кладут в ясли, и происходит их освящение", - рассказала она.

В этом году людей на богослужении было заметно больше, подчеркнула Екатерина Бондарчук. "Рождественское богослужение обычно посещает не менее 150-200 человек, в прошлом году было чуть меньше, возможно, из-за некоторых ограничений, связанных с коронавирусом. В этом году был полный храм, а он достаточно большой", - отметила она.

В Краснодарском крае одна из самых больших католических общин России, сообщил настоятель Римско-католической церкви Краснодара отец Сергей Бабаджанян. "Здесь около 40 тысяч католиков. Половина из них активные верующие, но на службы постоянно ходит около 200-300 человек. В этом году, по сравнению с предыдущими, когда была пандемия, было намного больше людей. И это не может не радовать нас", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что в Краснодарском крае 11 католических храмов.

Точное число верующих в крае назвать сложно, отметил он. "Очень много католиков не посещают приходы, не активны, поэтому сложно называть точные данные", - сказал священнослужитель.

Рождество для католиков - самый семейный праздник, сообщил настоятель прихода Ставрополя отец Ярослав Митжак. "Накануне вечером католики собираются в семейном кругу. Есть традиция делиться друг с другом белым хлебом, то есть миром и добротой. Потом ночная Рождественская служба. Обычно на ее ходят около 40-50 человек. А на следующий день рождественские службы в честь самого Рождества", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В 2021 году службу посетили человек 20-25, в этом году в два раза больше, отметил он. "Исторически здесь был приход еще в XIX веке. Тогда было до двух тысяч прихожан. Но сейчас приход недавно восстановился, насчитывает 50 прихожан в Ставрополе. А в Ставропольском крае – около тысячи. В целом на юге России, то есть в Саратовской епархии, около 40 приходов и около 20 тысяч активных прихожан", - рассказал Ярослав Митжак.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.