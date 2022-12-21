Суд встал на сторону жительницы Грозного в споре с МВД

21 декабря 2022, 14:02

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Суд в Грозном удовлетворил требование жительницы Грозного Малкан Радуевой, чьи родители были депортированы в 1944 году, и обязал МВД по Чечне выдать ей справку о реабилитации как жертве политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. В 2022 году Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения — 100 тысяч. Лишь в 1957 году чеченцы начали возвращаться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск Малкан Радуевой к информационному центру МВД Чечни, отказавшему ей в выдаче справки о реабилитации как жертве политических репрессий, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Радуева - жительница Грозного. Она родилась в казахстанском поселке Адыр, когда ее семья находилась в ссылке. В суде Малкан Радуева пояснила, что ее родители Абумуслим и Аюла Дидиевы с февраля 1944 года были вынуждены жить в Казахстане.

Однако МВД отказало Малкан Радуевой в выдаче справки о реабилитации, так как она родилась уже после указа о восстановлении Чечено-Ингушской республики, а значит, не подверглась политическим репрессиям.

Радуева пояснила суду, что даже после указа об окончании депортации ее родители не могли покинуть Казахстан, где они проживали как спецпоселенцы вплоть до полного освобождения и разрешения на возвращение на родину, пишет издание.

Заседание суда состоялось 18 ноября, говорится в карточке дела на сайте суда, которая обновлена 19 декабря, в ней опубликовано решение суда.

"Судом не усматривается оснований для признания действий должностных лиц ИЦ МВД по Чеченской Республике незаконными. Вместе с тем, применение к [Радуевой] политических репрессий, а именно нахождение административного истца на спецпоселении в условиях фактического ограничения свободы, то есть применения к ней политических репрессий, подтверждается", - говорится в судебном акте.

Суд обязал Информационный центр МВД по Чечне выдать Малкан Радуевой справку о реабилитации, отмечается в документе.

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