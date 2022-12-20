20 декабря 2022, 18:13

Житель Дагестана оштрафован за комментарий в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южный окружной военный суд счел комментарий жителя Дагестана Фарида Курамагомедова оправданием терроризма и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

Житель Дагестана признан виновным пв публичном оправдании терроризма, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.   

По версии следствия, в июне 2020 года житель Дагестана находясь в Каменске-Шахтинском Ростовской области, оставил в соцсети текстовые комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, указано в сообщении на сайте ведомства.

Как следует из пресс-релиза Южного окружного военного суда,  комментарий касался "действий участников незаконных вооружённых формирований и международных террористических организаций, действовавших в том числе на территории Республики Дагестан" .Обвиняемый, Фарид Курамагомедов, приговорен к штрафу в 350 тысяч рублей, указано в Telegram-канале суда.

Часть 2 статьи 205.2 УК России, по которой обвинялся Курамагомедов, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Уголовное дело  в отношении Фарида Курамагомедова поступило в суд 1 ноября, состоялись четыре заседания, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября Южный окружной военный суд в Ростова-на-Дону назначил крупный денежный штраф жителю Дагестана Абдулатипу Омарову, лишив его на два года права администрировать интернет-ресурсы. Суд счел, что мужчина своими постами "оправдывал террористическую деятельность и героизировал террористов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ставрополец осужден за призывы к террористической деятельности", "Житель Ессентуков оштрафован за комментарий в соцсети", "Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 декабря 2022, 18:58

  • Суд отказался перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест

    Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство на изменение меры пресечения в отношении активиста Бахтияра Гаджиева и переводе его под домашний арест. Проводящий шестые сутки голодовку в СИЗО Гаджиев заявил, что продолжит акцию, сообщили адвокаты. Городские власти неправомерно отказали в согласовании намеченной на 23 декабря акции в защиту Гаджиева, однако активисты намерены провести ее, рассказал правозащитник Руфат Сафаров.

20 декабря 2022, 17:28

20 декабря 2022, 16:34

  • Отмена приговора силовикам по делу Курашовой вписалась в тренд расследований пыток

    Защита пока не получила мотивировочной части приговора апелляционного суда, который отменил приговор по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой, при этом сама Курашова так и не была взята под госзащиту, рассказал юрист Магомед Аламов. Курашова пожаловалась проблемы с бессонницей и нервной системой после отмены приговора силовикам. На Северном Кавказе редки случаи, когда дела о пытках доходят до суда, отметили юрист Галина Тарасова и правозащитник Олег Орлов.

20 декабря 2022, 15:46

  • Два уроженца Дагестана убиты на Украине

    Мислим Мислимов и Магомед Абдуллаев погибли на Украине, сообщили власти Хивского и Дахадаевского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 295 уроженцев Дагестана.

20 декабря 2022, 15:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи