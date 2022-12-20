Житель Дагестана оштрафован за комментарий в соцсети

20 декабря 2022, 18:13

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Южный окружной военный суд счел комментарий жителя Дагестана Фарида Курамагомедова оправданием терроризма и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

Житель Дагестана признан виновным пв публичном оправдании терроризма, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, в июне 2020 года житель Дагестана находясь в Каменске-Шахтинском Ростовской области, оставил в соцсети текстовые комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, указано в сообщении на сайте ведомства.

Как следует из пресс-релиза Южного окружного военного суда, комментарий касался "действий участников незаконных вооружённых формирований и международных террористических организаций, действовавших в том числе на территории Республики Дагестан" .Обвиняемый, Фарид Курамагомедов, приговорен к штрафу в 350 тысяч рублей, указано в Telegram-канале суда.

Часть 2 статьи 205.2 УК России, по которой обвинялся Курамагомедов, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Уголовное дело в отношении Фарида Курамагомедова поступило в суд 1 ноября, состоялись четыре заседания, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября Южный окружной военный суд в Ростова-на-Дону назначил крупный денежный штраф жителю Дагестана Абдулатипу Омарову, лишив его на два года права администрировать интернет-ресурсы. Суд счел, что мужчина своими постами "оправдывал террористическую деятельность и героизировал террористов".

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