Полковник Исаев отказался признать вину по делу о терактах в московском метро и Кизляре

19 декабря 2022, 15:24

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Суд в Москве начал рассматривать дело полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов. Подсудимый заявил о своей невиновности, назвав дело заказным.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 ноября Гази Исаев и его адвокаты завершили ознакомление с материалами 150 томов уголовного дела, сообщил адвокат Эльдар Хастинов. По его словам, после этого обвинительное заключение будет утверждено в Генпрокуратуре и дело направят во 2-й Западный окружной военный суд. Сам Гази Исаев не признает вину и обратил внимание, что обвинение строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. Исаев считает эти показания местью осужденных, подчеркнул защитник.

Согласно итоговой версии следствия, начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ. По части 3 статьи 205 УК РФ Исаеву грозит до пожизненного лишения свободы.

Второй Западный окружной военный суд в Москве сегодня начал рассмотрение по существу дела Гази Исаева. В начале заседания прокурор выступил с обвинительной речью, после чего о своем отношении к обвинению официально заявил подсудимый.

"Обвинение от начала и до конца ложное, уголовное дело в отношении меня заказное, вину я, конечно, не признаю", - сказал Гази Исаев. Он добавил, что считает уголовное преследование местью за работу на своем посту, сообщает ТАСС.

Напомним, Гази Исаев был задержан 22 ноября 2020 года. После его задержания сотрудники Кизлярского РОВД провели акцию с требованием освободить полковника. Пять сотрудников РОВД после митинга были уволены из полиции.

Следователи считают, что в марте 2010 года Гази Исаев подвез на автостанцию в Кизляре террористку-смертницу с самодельной бомбой, откуда она вместе с еще одной смертницей на автобусе отправилась в Москву в сопровождении нескольких сообщников.

Взрывов 29 марта 2010 года было два - на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В результате 40 человек погибли, более ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

По данным спецслужб, теракты в метро совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в 2009 году. Организатором теракта в метро следствие считает Гусена Магомедова, который сопровождал Шарипову и Абдурахманову из Дагестана в Москву, и, по данным камер видеонаблюдения, завел одну из смертниц в метро. Магомедов был убит в 2013 году в Сергокалинском районе.

Следователи считают, что Магомедали Вагабов и Абас Рамазанов организовали также двойной теракт в Кизляре, который произошел 31 марта 2010 года. После того, как в ноябре 2020 года был задержан еще один предполагаемый участник терактов Магомед Нуров, и он, и осужденный в 2011 году по делу о теракте в Кизляре Пахрудин Ахмедов сообщили следствию о роли Гази Исаева.

Однако защита утверждала, что именно Гази Исаев организовал задержание Пахрудина Ахмедова, и тот в отместку назвал его своим сообщником. При этом Магомед Нуров, который, по версии следствия, помог Гусену Магомедову скрыться после теракта, был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

В апреле 2021 года несколько депутатов Кизлярского райсобрания обратились к Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело Исаева, назвав его честным и порядочным офицером. Председатель райсобрания Нурудин Кахиров объяснил обращение частной инициативой депутатов.

Сам Гази Исаев в 2012 году был назначен замначальника штаба народных дружин в Кизлярском районе. Также он стал зампредседателя комиссии по оказанию содействия в адаптации бывших боевиков к мирной жизни, а в октябре 2013 года заявил о необходимости изменения работы силовиков в связи с возвращением многих боевиков к мирной жизни.

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