Жильцы дома в Астрахани пожаловались на двухнедельное отсутствие отопления

10 декабря 2022, 20:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отопления в многоквартирном доме в Астрахани нет уже две недели, люди мерзнут и простужаются, а представители коммунальных служб не решают проблему, пожаловались жильцы. Права жильцов нарушены, констатировал юрист.

Сегодня во дворе дома №12 по улице Мелиоративной в Астрахани прошла встреча жильцов с депутатом областной думы Евгением Дунаевым. Жильцы попросили его о помощи, пожаловавшись, что две недели квартиры в доме не отапливаются.

Корреспонденту «Кавказского узла» участники схода рассказали, что дом был построен в начале 1970-х годов. "Наш дом всегда плохо отапливался. И вот управляющая компания как-то собрала с жильцов деньги и установила насос отопительной системы. Качество отопления заметно улучшилось. Но недавно эта компания обанкротилась, и мы думаем, они поменяли наш новый насос на старый. Он и сломался", - сообщила корреспонденту свою версию поломки насоса Альфия Адилова.

Альфия проживает в двухкомнатной квартире с двумя родственниками. Две недели они отапливают свое жилище электрообогревателями. Расходы на электроэнергию у семьи, по ее предположению, превысят полторы тысячи рублей.

"Толку от электроприбора мало. Так воздух сушит, и только. Морозы крепчают. В доме становится совсем холодно. В управляющей компании ответили, что закупили они насос, и он будет установлен в ближайшие дни. Но сроки не указали. Насос, который воду в отопительной системе качает, сломался 5 декабря. А тепла не было с 25 ноября. Отопительный сезон у нас начался 27 октября", - рассказала она.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани ясная погода без осадков, температура воздуха -4 градуса, скорость ветра – 7 метров в секунду. В ночь на 11 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра – до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Жительница дома Елена Покрова собирала подписи под обращением к депутату Дунаеву. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в этом доме с с родителями-пенсионерами и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. "Пытаемся согреваться, чем можем: и электроприборами, и греем воду. У меня градусника нет. А у соседей термометр показывал 14,6 градуса", - сказала она.

Пенсионерка Ирина Пищева продемонстрировала на планшете показания температуры воздуха в ее квартире – 16,4 градуса. С женщиной живут сын - инвалид первой группы - и внук, больной астмой. "Звонила в мэрию на горячую линию. Там мне сказали: «Это не советские времена. Делать вам ничего не будем. Только через денежный расчет». Очень переживаю за здоровье сына и внука", - пожаловалась женщина.

Елена Федорова живет в проблемном доме 25 лет. По ее словам, «такой коллапс с отоплением» она наблюдает впервые. Женщина живет с обездвиженным родственником, инвалидом первой группы. Мужчина простудился и лежал на диване, укрытый двумя теплыми одеялами.

"Кошмар. Из крана с горячей водой идет ледяная вода. А мы платим за горячую... Отапливаемся сейчас электроприборами. Коллективно (жильцы дома №12) обращались в Росжилнадзор, и в "Коммунэнерго", в прокуратуру, в районную и областную администрации. Отвечают: «Ждите насос. Должны сделать, мы контролируем»", - рассказала Елена Федорова, показав свой бланк коммунальных платежей за ноябрь, согласно которому за отопление она заплатила 4623 рубля 40 копеек.

В соседней квартире проживает Татьяна Жукова. По словам женщины, ее малолетняя дочь простудилась, а старшего 10-летнего сына пришлось отправить к бабушке и дедушке в другой район города.

"Ребенок болеет третий день, потому что у нас больше недели нет отопления, нет горячей воды. Вместо горячей идет холодная, почему-то вонючая, вода. Спасаемся обогревателем. Он у меня работает 24 часа на семь (дней), потому что по-другому невозможно в квартире находиться. Сегодня вызывали врача. У ребенка держится высокая температура. Мы не можем ее раздеть. Она постоянно в одежде. Мама моя тоже болеет вторую неделю", - сказала Татьяна Жукова.

По ее словам, жильцы дома обращались в надзорные и административные органы, и там им предложили подождать, когда отремонтированный насос будет установлен, но не сообщили, когда это произойдет. "Хоть бы старый какой насос поставили вместо сломанного или совсем его отключили бы. Раньше ведь у нас не было насоса", - сказала женщина.

Бабушка заболевшего ребенка Татьяна Фунтикова показала счет за отопление. За ноябрь семья заплатила 3700 рублей. "У нас всегда была высокая цена и за горячую воду и за отопление. Говорят, что у нас очень дорогая коммунальная услуга", - пояснила Фунтикова.

Встреча с депутатом продлилась около часа. Жильцы поставили подписи под обращением, и Евгений Дунаев пообещал оказать помощь в решении их проблемы.

"Возмутительная ситуация. Как можно было допустить, чтобы люди сидели так долго без тепла. В понедельник [12 декабря] я отправлю депутатский запрос в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку этого вопиющего безобразия", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Дунаев.

Согласно постановлению правительства России от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", контролировать ситуацию с отоплением в многоквартирных домах должны органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Вне всяких сомнений, бесперебойное круглосуточное отопление должно обеспечиваться весь отопительный срок. Правила предусматривают исключительные случаи перерыва в отоплении. Но нормы должны быть допустимыми. Так, если в квартирах температура воздуха колеблется от +12°С до +18°С, перерыв не должен превышать 16 часов единовременно, от +10°С до +12°С – не более 8 часов, а от +8°С до +10°С – не более 4 часов единовременно", - рассказал юрист.

По его словам, общая допустимая продолжительность перерыва отопления в течение одного месяца не должна превышать суммарно 24 часов. Статья 7.23 КоАП РФ предусматривает штрафы для виновных в срыве отопления в многоквартирных домах, но эти штрафы для юридических лиц невелики: от 5000 до 10 000 рублей, отметил он.

"Напугать ответственных чиновников может только отзыв лицензии через суд. Для этого жильцам нужно подавать жалобы в надзорные и административные органы", - пояснил Сергей Иващенко.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.