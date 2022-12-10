Пацифистские публикации привлекли внимание силовиков к супружеской паре сочинцев

10 декабря 2022, 04:12

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Сочинцы Валерия и Александр Дудниковы уехали из России после объявления частичной мобилизации. Пацифистские публикации Валерии в соцсетях привлекли внимание силовиков, которые приходили к родителям Дудниковых и по месту их прописки.

Житель Сочи Александр Дудников сообщил по обратной связи "Кавказскому узлу" о преследовании супруги Валерии силовиками после пацифистских публикаций в соцсетях. По словам Дудникова, в настоящее время они с супругой находятся за границей. "Полиция и уголовный розыск уже несколько раз приходили к ее матери, по месту прописки, к моей матери", - сообщил он 9 декабря.

Валерия Дудникова рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что тяжело пережила начало СВО на Украине и даже перестала общаться со многими знакомыми и друзьями, не разделяющими ее позицию.

"У меня просто накипело от всего происходящего в Украине и вокруг меня в России. У меня была потребность высказать свою точку зрения. Молчать я просто не могла, хотя и знала истории людей, которые так же не могли молчать и выступали за мир", - призналась она.

При этом она отметила, что не предполагала, что ее "может коснуться какое-либо преследование". "С октября месяца я стала выкладывать в Instagram* свои посты со своим мнением о происходящем, постить видео, которые на мой взгляд отражают реальность сегодняшнего мира. У меня было до этого около 250 подписчиков. После постов мне звонили некоторые знакомые и говорили, что они солидарны со мной, но писать комментарии и лайкать мои посты они опасаются", - рассказала девушка.

По ее словам, после публикации трех пацифистских постов она обнаружила, что у нее начались проблемы с доступов к аккаунту в соцсети. "Потом стали появляться очень агрессивные комментарии. Один комментатор даже писал, что меня надо зарезать как свинью. Я была, естественно, напугана <...> Потом этот комментарий был удален. Муж зарегистрирован по другому адресу, его мама рассказала, что приходили какие-то люди и искали его. Как мама Александра поняла, приходили, чтобы вручить ему повестку», - рассказала Валерия.

В публикациях она, в частности, упомянула о том, что поддерживает решение тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации, а также тех, кто выходит на акции против нее.

По ее словам, с мужем у них одинаковая жизненная позиция, они вместе ходили на протестные митинги, где были задержаны.

Поженились Валерия и Александр полтора года назад. Она по специальности языковед китайского языка, супруг - моряк. «Мы с мужем ездили на заработки в Таиланд, затем в Турцию. Последний раз пришлось выехать туда из-за угрозы мобилизации. Эти две страны очень напоминают Россию. Мы не заметили там соблюдения прав человека, не заметили демократии, не заметили политической активности людей. Там все, как и в РФ, возлагают решение всех вопросов на своих королей и президентов. Мы собирались возвращаться к 14 ноября на день рождения моей мамы», - рассказал Дудникова.

Однако, продолжила она, возвращение пришлось отложить, так как ее мама и мама Александра сообщили им, что их разыскивают силовики и какие-то неизвестные личности. "Мама позвонила мне 2 ноября и сказала, что приходил к нам домой полицейский <...> Он спрашивал, где я нахожусь", - рассказала она. Затем, по ее словам, мама ей рассказала и о втором визите, на этот раз другого силовика.

Мама Валерии Галина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что 2 ноября приходил полицейский. "Пришел полицейский, сказал, что разыскивает мою дочь… Я очень сильно испугалась. К этому моменту Валерия с мужем уже уехали за границу, и я испугалась, что с ней что-то случилось. Я не могла даже подумать, что полиция может разыскивать мою дочь за какой-то проступок. Но полицейский пояснил, что в отношении Валерии ведется дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков, и ей нужно явиться в полицию. Он пояснил, что Валерия что-то пишет в интернете про конфликт России с Украиной. Я ему ответила, что я ничего не знаю, так как не имею аккаунтов в социальных сетях, и не знаю, о каких фейках речь. Я вдова, супруг умер в 2017 году. На мне 13-летняя дочь, которую я родила в 50 лет, и престарелая мама 88 лет, которая нуждается в моей помощи, передвигается только на инвалидной коляске. Естественно, визит полицейского в отношении Валерии добавил мне стресса и переживаний", - рассказала Галина.

Затем, по ее словам, через три дня ей позвонила консьержка и сообщила, что ее опрашивал силовик из уголовного розыска про Валерию. "Меня тогда дома не было", - добавила Галина.

Она призналась, что не знает, в какой стране находится дочь с мужем.

Консьержка Светлана подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что 5 ноября с ней действительно беседовал сотрудник правоохранительных органов. Он интересовался местонахождением Валерии.

Сосед Дудниковых на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 9 декабря его остановили двое мужчин - один в штатском, другой в форме - и спрашивали про супругов, как давно он их видел. "Я ответил, что ни за кем не слежу", - пояснил мужчина.

Александр Дудников рассказал, что решение уехать в другую страну далось им непросто. "Нам пришлось оставить все наши жизненные наработки в прошлом, наших родственников, наше имущество и самое тяжелое - это нашего любимого песика. Мы много раз уезжали в разные поездки, но мы всегда знали, что вернемся. Когда мы сели в первый самолет, который нас вывез из территории России, у нас накатились слезы и понимание, что мы едем в неизвестность", - поделился он воспоминаниями.

Молодые люди рассказали, что испытывают тоску по родным и Родине, но знают что возвращение обернется для них тюрьмой и смертью, а такой перспективы они не желают себе и вообще никому. Они попросили не называть страну в которую они перебрались и сейчас находятся в безопасности.

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