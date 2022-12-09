09 декабря 2022, 03:39

Полеты дронов на Кубани запрещены с 12 декабря

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о запрете на полеты негосударственных беспилотников в Краснодарском крае с 12 декабря. 

Как писал "Кавказский узел", анонсированный властями Кубани запрет на полеты беспилотников обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров. 

12 ноября стало известно, что власти Краснодарского края решили ввести временный запрет на полеты беспилотников и намерены "в ближайшее время" принять соответствующий закон. При этом краевое управление МВД активно использует беспилотники для профилактики ДТП, а в Темрюкском районе в этом году начали сеять рис с помощью летающих дронов. Кроме того, дроны используют и кубанские активисты для мониторинга экологической ситуации.

Администрация Краснодарского края опубликовала распоряжение главы региона, которое вводит официальный запрет на полеты беспилотников с 00 часов 12 декабря. Документ, подписанный губернатором, датирован 7 декабря.

Исключение из запрета сделано только для органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, госучреждений и организаций, которые выполняют государственный оборонный заказ либо работают по договору с госструктурами, следует из распоряжения.

Ответственным за выполнения распоряжения назначено министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Документ не уточняется, какое наказание грозит нарушителям запрета.

"Кавказский узел" также писал, что с 19 октября в Краснодарском крае действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

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Примечание:

"Запрет на полеты беспилотников на Кубани осложнит работу силовиков, сельхозпроизводителей и экоактивистов", "Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов", "Жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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