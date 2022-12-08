На месте взрыва в торговом центре Назрани. Фото: МЧС Республики Ингушетия

08 декабря 2022, 13:23

Следком озвучил причину взрыва в торговом комплексе в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утечка газа стала причиной взрыва в торговом центре Назрани, отчитались следователи, возбудив уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Как писал "Кавказский узел", трое взрослых и ребенок были извлечены из-под завалов после взрыва газа 7 декабря в торговом доме "Таргим". Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Пользователи соцсети призвали привлечь к ответственности тех, кто обязан был обеспечить безопасность здания.

По данным следователей, причину инцидента удалось установить. В ходе осмотра места происшествия и близлежащего подземного газопровода обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

По факту инцидента возбуждено дело по п. "в" части 2 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии, сказано в сообщении.

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Примечание:

"Мать троих детей умерла после взрыва в Ингушетии", "Взрыв в ингушском селе вызвал вопросы об исправности газовой сети", "Утечка газа названа причиной взрыва на заводе в Экажево".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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