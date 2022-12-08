Следком озвучил причину взрыва в торговом комплексе в Ингушетии

08 декабря 2022, 13:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утечка газа стала причиной взрыва в торговом центре Назрани, отчитались следователи, возбудив уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Как писал "Кавказский узел", трое взрослых и ребенок были извлечены из-под завалов после взрыва газа 7 декабря в торговом доме "Таргим". Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Пользователи соцсети призвали привлечь к ответственности тех, кто обязан был обеспечить безопасность здания.

По данным следователей, причину инцидента удалось установить. В ходе осмотра места происшествия и близлежащего подземного газопровода обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

По факту инцидента возбуждено дело по п. "в" части 2 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии, сказано в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.