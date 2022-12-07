Пользователи соцсети после взрыва в Назрани потребовали наказать виновных

07 декабря 2022, 20:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое из пострадавших при взрыве в торговом центре Назрани находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Ингушетии. Пользователи Instagram* призвали привлечь к ответственности тех, кто обязан был обеспечить безопасность здания.

Как писал "Кавказский узел", трое пострадавших взрослых и ребенок извлечены из-под завалов после сегодняшнего взрыва газа в торговом доме "Таргим", все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Двое пострадавших при взрыве в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, сообщил сегодня сотрудник Минздрава Ингушетии. "Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - процитировало РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Видео взрыва в торговом доме опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. Как следует из видеозаписи, сделанной с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, взрыв был сильным, пламя с первого этажа вырвалось на улицу.

Прокуратура Ингушетии отчиталась о начале проверки в связи со взрывом. "В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - говорится в сообщении на сайте ведомства .

Пользователи соцсети потребовали наказать виновных во взрыве

Информация о том, что при взрыве пострадали четыре человека, была опубликована в Instagram*-паблике "Новости Ингушетии", на который подписаны 213 тысяч человек. Публикация к 20.10 мск набрала 679 отметок "нравится" и 244 комментария.

Часть пользователей указали, что необходимо добиться наказания тех, кто виновен в трагедии."Те, кто отвечает за безопасность зданий, эти жертвы на вашей совести. Ваша халатность, безответственность привела в такое состояние четверых людей, а сколько таких случаев ещё?!" - написала llkhava. "Все это - безнаказанность", - поддержала ее toma.tanya."Стройте нормальные безопасные здания, а не убожество из бетона! Вы, строители, и те, кто принимает и сдаёт эти забегаловки по бешеным ценам в аренду, в ответе за здоровье и безопасность людей! Судить надо всех виновных", - указала afina.mia. "Когда их начнут уже судить, сколько взрывов по всей республике, это не просто так, это их косяк", - написала пользователь rai_eto_istina.

Часть пользователей пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при ЧП.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.