Четыре человека пострадали при взрыве в торговом центре Назрани

07 декабря 2022, 17:50

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Трое пострадавших взрослых и ребенок извлечены из-под завалов после взрыва в торговом доме "Таргим", все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим", сообщило сегодня МЧС по Ингушетии. "В 15:03 мск 7 декабря поступило сообщение о происшествии в городе Назрань по улице Муталиева в Торговом доме "Таргим". Произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением здания. Площадь пожара 400 квадратных метров. Пострадало четыре человека, среди пострадавших один ребенок. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - сообщило ведомство на своем сайте

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, они извлечены из-под завалов здания, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах. "В ходе спасательных работ извлечены четверо - трое взрослых и один ребенок", - говорится в публикации.

Пожар в здании торгового дома уже ликвидирован, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя республиканского МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года ингушском селе Кантышево на одной неделе произошло сразу два взрыва газа, в результате которых погибли две женщины. Главной проблемой в селе остается ветхость газораспределительных сетей, возраст которых достигает порой 30 лет, заявил глава местной администрации Магомет Зурабов, комментируя инциденты с газом.

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