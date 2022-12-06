Председатель Совета тейпов Ингушетии ушел в отставку

06 декабря 2022, 00:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мурад Даскиев, возглавивший Совет тейпов Ингушетии после ареста Малсага Ужахова, заявил об отставке. Даскиев на посту выдержал огромное давление со стороны власти и правоохранительных органов, указал правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности главы Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев (его имя также приводится в СМИ в варианте Мурат) в июле 2019 года был оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение "фейковых новостей". Суд признал таковой публикацию на сайте Совета тейпов ингушского народа обращения к депутатам парламента Ингушетии, в которой, в частности, поднималась проблема территориальной принадлежности Пригородного района Северной Осетии. Защита настаивала, что располагает документом, подтверждающим достоверность озвученной Даскиевым информации. Решение о штрафе обжаловано в ЕСПЧ. 2 июня 2020 года Даскиеву был назначен еще один штраф - за обращение к президенту России с протестом против поправок в Конституцию, опубликованное от имени движения "Совета тейпов Ингушетии".

27 марта 2020 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста и постановил ликвидировать Совет тейпов ингушского народа за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны. Совет тейпов ингушского народа устранил все нарушения, указанные в иске , доказательства были представлены, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат Магомед-Басир Оздоев. Решение о ликвидации - политическое, отметил исполняющий обязанности руководителя совета Мурад Даскиев.Тейпы, входившие в Совет тейпов ингушского народа, вошли в новую организацию - Совет тейпов Республики Ингушетия.

На состоявшемся 5 декабря заседании Совета тейпов Ингушетии ушел в отставку председатель этой общественной организации Мурад Даскиев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из членов Совета на условиях анонимности. По его словам, наметившийся за последнее время раскол среди членов Совета обрел более четкие очертания, когда Даскиев находился на лечении в Ростове-на-Дону.

Явного раскола среди членов Совета не было, указал член совета тейпов Ингушетии Хамзат Бузуртанов. "Были моменты, когда возникали среди членов Совета споры по определенным вопросам, которые решались в рабочем порядке. Но это бывает в каждом коллективе, было такое и в нашем Совете. Но до явного раскола дело не доходило", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хамзат Бузуртанов охарактеризовал Даскиева как грамотного руководителя, порядочного человека, умеющего отстаивать свою точку зрения, который поддерживал все, что идет на пользу Ингушетии. Он также сообщил, что выборы нового руководителя Совета тейпов Ингушетии состоятся в начале 2023 года. До этого времени исполнять обязанности председателя общественной организации будет один из заместителей председателя Совета Магомед-Саид Плиев.

Председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов был арестован в апреле 2019 года по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время митинга в Магасе. 15 декабря 2021 года приговорен к 9 годам колонии общего режима по "экстремистским" статьям.

Даскиев был председателем Совета в сложное время, сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Магомед Муцольгов. "Достаточно сказать, что бывший председатель Совета Малсаг Ужахов вместе с другими активистами протестного движения, осужден на девять лет лишения свободы. За то время, что Даскиев руководит Советом, он лично выдержал огромное давление, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны власти, которая делала все, чтобы закрыть эту общественную организацию. Но Совет тейпов Ингушетии, несмотря ни на что, работает и будет продолжать работать", - уверен Муцольгов.

То, что Даскиев ушел в отставку – это его право, подчеркнул Муцольгов. "Он был довольно длительное время председателем этой общественной организации, возможно, пришло время отдохнуть, заняться своим здоровьем", - предположил он.

По его словам, члены Совета тейпов – уважаемые люди, старейшины, которых делегировали в эту общественную организацию представители нескольких фамилий, которые входят в состав тейпа. "У каждого из нас по тому или иному поводу имеется свое мнение. Старейшины не исключение. Естественно, каждый из членов Совета голосуя за то или иное решение, потом должен держать ответ перед теми, кто его делегировал в Совет тейпов. На заседании Совета, конечно же, бывает жарко при принятии того или иного решения и Мурат, как хороший дипломат, прилагал все усилия, убеждая одних, успокаивая других, чтобы было принято решение только во благо Республики Ингушетии. Какие бы дебаты не разгорались на совещаниях за закрытыми дверями, все это никогда не выносилось на обсуждение общественности. И в этом проявляется мудрость старейшин Совета тейпов", - подчеркнул Магомед Муцольгов.

Как Совет тейпов ингушского народа, так и Совет тейпов Ингушетии выступают против заключенного в 2019 году соглашения о границе с Чечней. Информация преследовании противников этого соглашения содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.