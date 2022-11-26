Краснодар. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/663678/

26 ноября 2022, 16:40

Прокуратура добилась компенсаций семьям детей-инвалидов на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семьи детей-инвалидов, отказавшиеся от двухразового питания в школах, получили от властей положенные компенсации после вмешательства прокуратуры.

Заместитель генпрокурора России внес представление губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с связи с нарушением прав краснодарских детей-инвалидов, сообщает сегодня со ссылкой на представителя краевой прокуратуры «Блокнот Краснодара».

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что семьи детей с ограниченными возможностями не получали денежные компенсации взамен двухразового питания. В итоге власти выплатили 37 детям-инвалидам компенсации на сумму более 1,5 миллиона рублей, пишет издание.

Проверка была проведена после того, как семьи детей отказались от двухразового питания и попросили денежную компенсацию, но им отказали, информирует сегодня "Юга.ру".

По требованию прокуратуры Минобрнауки края и образовательные организации пересмотрели "подход по обжалованию судебных решений по искам прокуроров о взыскании компенсации за двухразовое горячее питание за период отсутствия нормативного регулирования", говорится в сообщении, размещенном на сайте краевой прокуратуры.

"Органами местного самоуправления края приняты меры к внедрению механизма предоставления обучающимся на дому денежной компенсации, на финансовое обеспечение которой в местных и краевом бюджетах предусмотрены денежные средства", - говорится в публикации.

Администрация Краснодарского края, по состоянию на 16.20 мск, не прокомментировала на своем сайте и в телеграм-канале заявление прокуратуры.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жителей Новороссийска возмутил запрет детям питаться в школьной столовой", "Мать ученика потребовала от следователей проверить школу в Новороссийске", "Школы Новороссийска скоро получат новые компьютеры".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 ноября 2022, 17:24

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