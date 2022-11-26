Прокуратура добилась компенсаций семьям детей-инвалидов на Кубани

26 ноября 2022, 16:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семьи детей-инвалидов, отказавшиеся от двухразового питания в школах, получили от властей положенные компенсации после вмешательства прокуратуры.

Заместитель генпрокурора России внес представление губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с связи с нарушением прав краснодарских детей-инвалидов, сообщает сегодня со ссылкой на представителя краевой прокуратуры «Блокнот Краснодара».

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что семьи детей с ограниченными возможностями не получали денежные компенсации взамен двухразового питания. В итоге власти выплатили 37 детям-инвалидам компенсации на сумму более 1,5 миллиона рублей, пишет издание.

Проверка была проведена после того, как семьи детей отказались от двухразового питания и попросили денежную компенсацию, но им отказали, информирует сегодня "Юга.ру".

По требованию прокуратуры Минобрнауки края и образовательные организации пересмотрели "подход по обжалованию судебных решений по искам прокуроров о взыскании компенсации за двухразовое горячее питание за период отсутствия нормативного регулирования", говорится в сообщении, размещенном на сайте краевой прокуратуры.

"Органами местного самоуправления края приняты меры к внедрению механизма предоставления обучающимся на дому денежной компенсации, на финансовое обеспечение которой в местных и краевом бюджетах предусмотрены денежные средства", - говорится в публикации.

Администрация Краснодарского края, по состоянию на 16.20 мск, не прокомментировала на своем сайте и в телеграм-канале заявление прокуратуры.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.