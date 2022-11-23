Кавказоведы поспорили о связях убитого в Грозном с ИГ*

23 ноября 2022, 20:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина, убивший силовика в Грозном, вряд ли действовал в одиночку, а фото с флагом ИГ* логично рассматривать как признак связи с этой организацией, указал Ахмет Ярлыкапов. Связь напавшего на силовика с ИГ* сомнительна, иначе на предсмертной аудиозаписи он упомянул бы эту организацию, возразил Алексей Малашенко.м на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни. Инспектор ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза, где нападавший смертельно ранил его, сообщил Кадыров. Как следует из аудиозаписи, обнародованной в соцсети как обращение человека, планировавшего атаку, молодой человек, убитый после нападения на силовика, действовал в одиночку, следует из аудиозаписи, обнародованной. Нападавшим был местный житель, 2003 года рождения, сообщили следователи. Убитый силовиками - Мовсар Закриев из Алды, проинформировал Telegram-канал Niyso. Правозащитники сообщили о похищении силовиками его родных и знакомых.

Фото, как утверждается, напавшего на силовика в Грозном было опубликовано 21 ноября в Telegram-канале Baza. На нем человек в закрытой одежде и в балаклаве держит в руках нож и флаг запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Фото напавшего на полицейского в Грозном Закриева, держащего флаг запрещенной в России террористической организации ИГ*, говорит о его связи с этой организацией, считает старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Если человек самостоятельно пришел с этими символами, то мне кажется, этого достаточно, чтобы проследить его связь с ИГ*. Никто же после его смерти не набросил на него флаг ИГ* и сфоткал. Он сам сознательно использует эту символику, значит он хочет сказать, что он связан с ними, принадлежит к сети организации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ярлыкапов не склонен верить, что нападавший действовал в одиночку. "Есть такое понятие как "одинокий волк" и это может быть именно такой случай, когда человек действует в одиночку. Но у любого "одинокого волка" есть своя сеть, которая оказывает хотя бы самое минимальное содействие. То есть в любом случае не один. Конечно же это заявление о том, что он действовал в одиночку, было сделано для того, чтобы обезопасить остальных причастных. Создать впечатление, что он действует один", - отметил он.

Число нападений в последние годы уменьшилось, подчеркнул Ярлыкапов. "И это успех. Но, к сожалению, такие акции все еще происходят. Терроризм – такое явление, что в любом случае где-то прорвется. Это, извините, такая бесконечная борьба против терроризма", - подчеркнул он.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко, не согласился, что фотография свидетельствует о связи убитого силовиками грозненца с террористической организации.

"Фотография с флагом не может быть доказательством того, что он связан с ИГИЛ*. Напасть с ножом на полицейского может обиженный, сумасшедший, неуравновешенный человек. Не обязательно быть членом террористической организации, чтобы устроить такое нападение. Мне кажется, такая террористическая организация такими нападениями не занимается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко подчеркнул, что в аудиозаписи мужчина говорит о вещах, которые связаны лично с ним, а не организацией.

"Такое ощущение, что он выступает от своего имени, а не от имени организации. Здесь нет интересов этой организации. Поэтому мне кажется, что не связано с ИГИЛ. А нападения одиночек всегда были. Но следует разделять одно от другого. Это индивидуальный протест человека, который, возможно, хотел, чтобы его связали с ИГ*", - отметил он.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.