Коечный фонд увеличен для больных коронавирусом в Кабардино-Балкарии

22 ноября 2022, 13:53

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Число мест для лечения пациентов с COVID-19 в госпиталях Кабардино-Балкарии увеличено в 2,1 раза.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Кабардино-Балкарии отменили обязательный масочный режим, приостановили ограничения на проведение массовых мероприятий и работу организаций общепита в ночное время. После этого, в августе, медработники республики стали выявлять за сутки почти в четыре раза больше случаев заболевания коронавирусом, чем в начале июля. Оперативный штаб республики призвал соблюдать меры профилактики от COVID-19.

За минувшие выходные коечных фонд в ковидных госпиталях Кабардино-Балкарии был увеличен в 2,1 раза, следует из данных оперштаба республики. В частности, 19 ноября число мест в госпиталях было увеличено с 18 до 23, а 20 ноября - до 38 коек, пишет сегодня "Интерфакс".

По данным на 21 ноября, в госпиталях особо опасных инфекций лечатся 26 пациентов, в том числе двое детей, в отделениях реанимации - два человека. За сутки с 20 по 21 ноября в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, а всего за период пандемии - 73 239. За весь период выздоровели 71 196 человек, умерли - 1922, сообщается сегодня в Telegram-канале оперштаба республики.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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