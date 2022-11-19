Шульга подал кассацию на приговор по делу об отравлении рабочих таллием

19 ноября 2022, 18:42

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В кассационный суд поступила жалоба на приговор инженеру Владиславу Шульге, осужденному на восемь лет колонии по делу о массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге.

Как писал "Кавказский узел", в июне Ростовский облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владислава Шульги и оставил приговор без изменений.

8 ноября 2021 года Таганрогский горсуд приговорил Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Владислав Шульга обвинялся в семи эпизодах умышленного причинения легкого вреда здоровью, двух эпизодах умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и одном эпизоде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом. Шульга не признал вину и просил суд об оправдательном приговоре.

Владислав Шульга вновь обжаловал приговор, его кассационная жалоба поступила в Четвертый кассационный суд, сообщает "Коммерсант".

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции находится в Краснодаре. Жалоба поступила в него 7 ноября. Заседание назначено на 14.30 мск 6 декабря, говорится в карточке дела на сайте суда.

Напомним, следствие утверждало, что Шульга, работая в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им.Бериева, изготовил вещество с содержанием таллия и добавил его в 19-литровые бутылки с питьевой водой, чтобы причинить вред начальнику конструкторского бюро "на почве личных неприязненных отношений в связи с конфликтной ситуацией", а также юристу предприятия из-за дорожного конфликта.

Шульга заявил в суде, что на предприятии не только хранились, но и применялись токсичные вещества, состав которых так и остался неизвестен, а следователи вместо того, чтобы проверить вину предприятия, "назначили виноватого".

Отравление 34 сотрудников ТАНТК таллием произошло в ноябре-декабре 2017 года. В апреле 2018 года силовики сообщили о задержании подозреваемого. Из материалов дела следовало, что обвиняемый полностью признал вину, однако защита заявила, что он дал показания под давлением.

По уголовному делу были признаны потерпевшими 34 человека, однако в прениях участвовали только трое. Обвинение поддержал только один из них, Константин Колесников. Потерпевшая Татьяна Бережная заявила, что считает Шульгу непричастным к отравлению. "Уверена, что во всем этом виноват завод, а Шульга виноват только в том, что своим признанием он помешал нормальному расследованию, выявлению истинного виновника этого дела", – сказала она. Еще одна потерпевшая, Виктория Ткачева, от выступления в прениях отказалась.

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