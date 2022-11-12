12 ноября 2022, 05:44

Заключенный ростовской колонии обвинен в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Осужденный одной из ростовских колоний обвинен в причастности к деятельности "Арестантского уголовного единства" (АУЕ)*.

По данным спецслужб, мужчина, которого ранее приговорили к 3,5 годам лишения свободы, отбывает наказание в исправительной колонии в Ростовской области.

Выяснилось, что он "осуществлял деятельность признанной в Российской Федерации экстремистской организации "АУЕ", цитирует 11 ноября "Дон 24" сообщение УФСБ по Ростовской области.

В отношении заключенного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября заключенный астраханской колонии был обвинен в том, что в течение года помогал финансировать "Арестантское уголовное единство"*.

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*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Майкопа осужден за участие в экстремистском движении", "Волгоградец оштрафован за экстремистскую символику", "Осужденный в Адыгее заподозрен в экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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