ЕСПЧ признал нарушение прав активистов на юге России

10 ноября 2022, 15:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации четырем активистам из Ростовской области и Краснодарского края за нарушение прав на справедливое судебное разбирательство по административным делам о задержаниях на акциях протеста. Компенсации добился и заключенный одной из колоний Ставрополья, который заявил о ненадлежащих условиях содержания.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 11 июня подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находились 17450 заявлений, направленных против России.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решения по нескольким жалобам жителей юга России, их желобы рассматривались в рамках нескольких объединенных дел, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Оксана Завгородняя была в числе задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа 2019 года, ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. 27 сентября 2019 года Ростовский облсуд оставил это решение в силе. ЕСПЧ признал нарушение права жительницы Ростова-на-Дону на беспристрастное решение суда по поводу задержания и штрафа связи с участием в акции, ей назначена компенсация в 3900 евро, следует из карточки дела на сайте суда "Мальтызов и другие против России".

Еще один ростовчанин, Александр Асютин, доказал в суде, что Ленинский суд Ростова формально подошел к рассмотрению его дела, используя предположения при отсутствии доказательной базы при продлении сроков содержания под стражей. Ему назначена компенсация в 2500 евро, указано в решении "Аксютин и другие против России".

Задержание на одиночном пикете в поддержку Алексея Навального** в июне 2017 года жительницы Ростова-на-Дону Елены Куликовой и штраф в 20 тысяч рублей суд назвал несоразмерными мерами в отношении одиночных демонстрантов..

Активисту из Краснодара Юрию Власову присудили выплату в 3900 евро за задержание и арест за участие в акции 26 марта 2017 года , которая прошла после выпуска фильма "Он вам не Димон" о недвижимости на тот момент премьер-министра страны. Суд установил, что постановление об административном аресте было исполнено немедленно, до вступления его в силу и рассмотрения апелляционной инстанцией, следует из карточки дела "Викторов и другие против России".

Компенсации добился и Александр Федотов за ненадлежащие условия содержания в ИК-11 Ставрополя. Он заявил о плохом качестве еды, ограниченном доступе к теплой воде, неадекватных условиях соблюдения гигиены, плесени и насекомых. На 100 осужденных приходилось всего четыре туалета, а на одного арестанта – два с половиной квадратных метра площади, говорится в приложении к решению по делу "Ахмедянов и другие против России". Суд назначил Федотову компенсацию в 6500 евро.

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* внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.