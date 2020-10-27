Утвержден приговор ростовскому офицеру ФСИН по делу о взятках

27 октября 2020, 18:57

Суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор бывшему начальнику отдела тылового обеспечения Главного управления ФСИН России по Ростовской области Александру Асютину, осужденному на восемь лет за получение крупной взятки.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 августа Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу высокопоставленного сотрудника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ростовской области Александра Асютина, обвиненного в получении крупной взятки.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Асютина виновным и оставила приговор Ленинского райсуда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда.

Комментариями Александра Асютина и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте регионального управления ФСИН по состоянию на 18.30 27 октября не появилось комментариев относительно приговора Асютину.

Жалоба на приговор Александру Асютину поступила 15 сентября, ее рассматривали на протяжении трех заседаний, следует из карточки дела на сайте Ростовского областного суда.

Напомним, Александр Асютин проходил по одному делу с начальником управления ФСИН по Ростовской области Сергеем Смирновым и его заместителем Сергеем Ральниковым. По версии следствия, в 2016-2017 годах Ральников вместе со Смирновым получили 11 миллионов рублей взяток, Асютин причастен к получению вместе со своими руководителями части взятки в 450 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, говорится в публикации на сайте Следственного комитета России от 12 декабря 2019 года.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Ральников был арестован в мае 2017 года по подозрению в получении взятки. В июне 2017 года по этому же делу был задержан глава управления Сергей Смирнов, ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки. В июне 2018 года заключенный под стражу Сергей Смирнов скончался в реанимации. В октябре 2019 года дело Ральникова было направлено в суд, прокуратура требовала приговорить его к четырем годам лишения свободы. 12 декабря Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал Сергея Ральникова виновным в коррупции и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.