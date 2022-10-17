Жители Черкесска объяснили противоречие данных о пожаре в военкомате

17 октября 2022, 15:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожар в здании одного из предприятий в Черкесске был назван пожаром в военкомате потому, что военкомат там располагался раньше, указали депутат Расул Кубанов и активист Умар Кончев. Согласно госреестру, военкомат в этом здании находился до 2010 года.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября ряд Telegram-каналов опубликовал видео горящего здания , на котором человек за кадром утверждает, что это горит военкомат в Черкесске. Управление МЧС в тот же день сообщило о ликвидации пожара в здании ООО "Россельхозцентр" по улице Доватора.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", ООО "Россельхозцентр" находится по адресу улица Доватора, 86В. По такому же адресу, согласно описанию объектов на "Яндекс-картах", расположен и военкомат. При этом на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии указано, что республиканский военкомат расположен на улице Комсомольской, а городской - на Пятигорском шоссе.

Военкомат в этом здании располагался раньше, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов. "Раньше был военкомат, но не сейчас. Сейчас там какое-то предприятие. Поэтому информация [о пожаре в здании военкомата] недостоверная. Просто тот, кто снял [видео], может, запомнил его как военкомат. У нас часто объекты называют старыми названиями", - сказал депутат.

Кубанов указал, что военкомат сейчас находится в другом месте. "А что сейчас в сгоревшем здании, точно не могу сказать", - добавил он.

Информацию о пожаре в здании военкомата опроверг и житель Черкесска, руководитель общественной организации "Абаза" Умар Кончев. "Горело другое здание, а не военкомат, это точно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Умар Кончев затруднился предположить, почему возникла версия о пожаре в военкомате. "Может, по ассоциации с поджогами в других городах, может, какая-то другая история", - сказал он.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц, организация "Военный комиссариат города Черкесска" была зарегистрирована 12 сентября 1997 года по адресу "улица Доватора, 86". Основным видом деятельности организации была "Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности". Юридическое лицо было ликвидировано 1 апреля 2010 года.

Пожар на улице Доватора ошибочно был назван в сети как пожар в военкомате, подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы управления МЧС по Карачаево-Черкесии. "Пожар был потушен в здании, которое принадлежит "Россельхозцентру". Чем именно занимается организация, мы не может уточнить. Но, вероятно, она связана с Минсельхозом", - сказала она.

О причинах возгорания представитель МЧС сообщить затруднилась. "Мы этим не занимаемся. Все материалы для проверки переданы в МВД. Они решат, есть там умышленный поджог или нет", - сказала она.

Напомним, с начала мобилизации в трех регионах ЮФО – Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани – были зафиксированы как минимум шесть попыток поджога зданий военкоматов и администраций.

Кроме того, 14 октября управление ФСБ по Дагестану отчиталось о срыве поджога военкомата в республике. По версии силовиков, житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном. Отчет силовиков стал по меньшей мере вторым за 10 дней случаем, когда предотвращение теракта в Дагестане объяснено задержанием жертвы шантажа со стороны украинских спецслужб.

30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский пообещал, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.