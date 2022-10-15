Обнародовано видео с утверждениями о пожаре в военкомате Черкесска

15 октября 2022, 16:20

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Видеокадры горящего здания с утверждениями за кадром о том, что это горит военкомат в Черкесске, обнародовали сегодня ряд Telegram-каналов. МЧС отчиталось о ликвидации ночного пожара в здании ООО «Россельхозцентр» по улице Доватора, на которой в сервисе "Яндекс-карты" значится и военкомат.

Видеозапись с горящим зданием опубликовали сегодня утром в Telegram-канале "ЧП КЧР". Запись сделана из проезжающего мимо автомобиля. "Смотри, горит что-то. Обладеть. Это же военкомат наш", - говорит голос за кадром. "Город Черкесск", - добавляет второй голос. То же видео размещено в Telegram-каналах Moscow Calling, "Утро Дагестана".

При этом в описании к видео в Telegram-канале "ЧП КЧР" нет утверждений, что горит именно здание военкомата. "Вечером скинули это видео. На уточняющие вопросы о времени и достоверности не отвечают", - пишет администратор паблика. "Кавказский узел" не может проверить, где и когда сняты данные видеокадры.

Тем временем МЧС Карачаево-Черкесии обнародовало информацию о ночном пожаре в здании по улице Доватора в Черкесске, заявив, что пожар случился в помещении ООО "Россельхозцентр". "15 октября в 02.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Черкесске по ул. Доватора произошло возгорание в двухэтажном здании ООО «Россельхозцентр». Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов, пострадавших нет", - проинформировало сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Как следует из описаний сервиса "Яндекс карты", ООО "Россельхозцентр" в Черкесске находится по адресу: ул Доватора, 86В. По тому же адресу, согласно информации сервиса, расположен и военкомат, хотя, если смотреть по карте, «Россельхозцентр» и военкомат расположены в соседних зданиях.

При этом, как следует из информации на официальном сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии, республиканский военкомат Карачаево-Черкесии находится по адресу Комсомольская 31, а военкомат Черкесска - на Пятигорском шоссе, 14.

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