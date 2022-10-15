Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе

15 октября 2022, 11:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, сообщило Минобороны Армении. Азербайджанские солдаты были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела со стороны Армении, заявило оборонное ведомство Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так, 14 октября азербайджанская сторона заявила, что армянские военнослужащие обстреляли позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе. Армянские военные открыли стрельбу в ответ на обстрел своих позиций, возразило Минобороны Армении.

Военные Азербайджана минувшей ночью обстреляли позиции армянских военных, заявило Минобороны Армении. "15 октября около 01.20 [00.20 мск 14 октября] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. На данный момент ситуация относительно стабильная", – информировало ведомство на своем сайте.

В свою очередь азербайджанское оборонное ведомство заявило, что огонь военных Азербайджана был ответным. "С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазиневар Горисского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района", – сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября, а вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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