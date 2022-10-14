14 октября 2022, 04:26

Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Хасавюртовского района подозревается в том, что опубликовал в соцсети оправдывающую терроризм видеозапись.

По версии следствия, в марте 2021 года 42-летний житель Хасавюртовского района разместил на личной странице в соцсети видеоматериал, содержащий оправдание терроризма. Свободный доступ к просмотру видеозаписи мог иметь неограниченный круг лиц, в том числе пользователи персональных компьютеров, мобильных телефонов, полагают следователи.

Уголовное дело в отношении него расследуется по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщило 14 октября следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Ранее подозреваемый был объявлен в международный розыск за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности, отмечают следователи. 

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в конце августа житель Дербента был заподозрен в оправдании терроризма, которое силовики усмотрели в его публикации в соцсети. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре жителя Дагестана заподозрены в пропаганде терроризма", "Уроженка Ставрополья осуждена на пять лет за помощь боевикам в Сирии", "Дело жительницы Нальчика о пропаганде терроризма дошло до суда". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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