Меняйло отреагировал на сообщение о пленных осетинах

08 октября 2022, 01:27

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Двое сотрудников Росгвардии из Северной Осетии, попавших в плен на Украине, попросили главу республики помочь им вернуться домой. Сергей Меняло заверил, что их в ближайшее время включат в список для обмена.

Росгвардейцы, попавшие в плен на Украине, обратились к главе республики Сергею Меняйло с просьбой посодействовать их возвращению в Россию.

На видео, опубликованном 7 октября в Telegram-канале "Осетия - [æ]", показана группа росгвардейцев, двое из которых - жители Северной Осетии Казбек Гобеев и Георгий Тменов.

Казбек Гобеев рассказал, что они попали в плен на Украине. "Мы живы, целы [...] нас готовы обменять на украинских солдат", - сказал он.

Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что ему известно о пленных. "О наших ребятах-росгвардейцах, попавших в плен [...] знаю. Мы ранее уже смогли внести двоих бойцов в список на обмен, который должен был состояться 5 октября. По независящим от нашей стороны причинам процесс обмена сорвался", - написал он.

Глава республики пообещал вызволить бойцов. "Они, и остальные бойцы будут включены в новый список в ближайшее время – всё для этого сделаю!" - заверил он. По словам Меняйло, с родными Казбека Гобеева он находится на связи.

"Кавказский узел" ранее писал, что сестра военного врача из Кисловодска Мурата Карабашева рассказала, что ее брат был отправлен на военную операцию после окончания стоматологического университета, в плен попал, когда пытался вывезти пациентов.

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