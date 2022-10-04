Сестра врача из Кисловодска рассказала о его пленении на Украине

04 октября 2022, 00:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный врач, лейтенант Мурат Карабашев был отправлен на военную операцию после окончания стоматологического университета, в плен попал, когда пытался вывезти пациентов, сообщила его сестра.

Информация том, что лейтенант Мурат Карабашев попал в плен на Украине, была опубликована 24 сентября на YouTube-канале одного из украинских блогеров, которые публикуют данные о российских военнопленных. После этого публикацию перепостили ряд российских пабликов. В частности, видеоролик, на котором молодой офицер называет свое имя, был размещен в сообществе "ВКонтакте" "V Карачаево-Черкесии". "В звании лейтенант, как ваше имя-отчество?" - спрашивает на украинском языке автор видео, лицо которого размыто. "Мурат Расулович", - отвечает пленный. "Карабашев Мурат Расулович. Передаем его в обменный фонд", - говорит автор видео на украинском языке. Жители Карачаево-Черкесии, откуда родом семья Карабашевых, просят Министерство обороны оказать содействие и помочь вызволить из плена врача, указано в описании к видео.

Сестра пленного российского офицера Мурата Карабашева Тамилла сообщила, что сразу же как родственники увидели ролик о его пленении, обратились в военкомат, пытаясь выяснить положение брата. "Сперва, когда 25 сентября мы позвонили, нам сказали, что видео может быть фейковым, монтажом. Ранее мы звонили в военкомат, узнавали как он, оттуда связывались по секретной связи. А в этот раз они сказали, что "секретная связь потеряна" и они будут выяснять, что с Муратом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамилла Карабашева.

По ее словам, 26 сентября в военкомате сообщили, что Мурат находится в плену. "Это подтвердил получивший ранение лейтенант, который был в одном автомобиле с Муратом, но его подобрали российские военнослужащие. Военкомат отправил информацию в Минобороны. Больше вестей от них не было", - сказала сестра Карабашева.

Родственники также звонили и на украинскую горячую линию для родственников военнопленных. "Там связались с блогером из YouTube-канала, который демонстрировал Мурата... Он сказал, что все зависит от соответствующих структур в России. Мурат сейчас официально числится как военнопленный на Украине", - продолжила Тамилла Карабашева.

По ее словам, земляки видели его репортаж и предлагали перевести деньги, чтобы Мурата отпустили, спрашивали реквизиты. Но блогер им ответил, что пленные для обмена на украинских военных.

На линии украинского Минобороны ей сообщили о состоянии Карабашева. "Сказали, что в отношении него соблюдаются все права военнопленного согласно Женевской конвенции", - сообщила также Тамилла. Она посетовала, что министерство обороны России не предоставило семье никаких документов.

По ее словам, лейтенант, который был вместе с Карабашевым перед пленением, сообщил, что медицинская рота, где служил Мурат, располагалась очень близко к части. Мурат, врач и лейтенант, загрузили пациентов в грузовик, но как только машина двинулась, на капот прилетела граната, "даже непонятно, откуда". "Водитель, тоже врач погиб, лейтенант, который сидел посредине, потерял сознание из-за ранения и его не забрали украинские военные, а подобрали (потом) российские. А Мурат попал в плен", - поведала Тамилла.

Мурату Карабашеву — 23 года, он родом из Кисловодска, не женат. Его семья - это родители и две родные сестры. Мурат закончил Московский государственный стоматологический медуниверситет имени Евдокимова (Третий медицинский институт) в Москве, где учился по направлению Минобороны России, рассказала Тамилла. "Мурат обучался в мединституте на стоматологическом факультете по целевому направлению Минобороны. Военкомат дал это направление. Фактически он считался военнослужащим по контракту российской армии. В программе обучения в вузе у него были включены занятия по военной подготовке, каждое лето военные сборы. И по окончании он получил звание лейтенанта. Из-за целевого направления он должен был отработать в войсках три года. Закончил институт Мурат в этом году", - сообщила она.

В воинской части в Наро-Фоминске, которую выбрал Карабашев, он начал службу с 1 августа, рассказала сестра. "Он служил начальником стоматологического кабинета. Как врач-стоматолог лечил зубы срочникам, контрактникам и всем, кто работал в части. Распоряжение отправиться в зону специальной военной операции пришло 25 августа. Его отправили в медицинскую роту", - отметила Тамилла.

Родственники Карабашева не видят смысла обращаться к адвокатам и правозащитникам, но юристы уже предлагали свои услуги, добавила Тамилла. "Но чем они помогут. Звонил юрист из Ставрополья, предлагал помощь. У него мы спросили, законно ли брата послали в зону СВО. Ведь у него не было боевого опыта. Он посчитал, что да, если не хватало медработников на фронте", - сказала она.

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