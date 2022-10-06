Правозащитники признали политзаключенным обвиняемого в терроризме дагестанца

06 октября 2022, 22:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженца Дагестана Гамида Датаева, а также мусульман Артема Ватрю и Бехруза Ганиева необоснованно обвинили в создании и участии в террористическом сообществе в Ханты-Мансийском округе и ряде других преступлений, заявили правозащитники, потребовав прекратить их уголовное преследование и освободить из-под стражи.

Троих мусульман из Лянтора в Ханты-Мансийском автономном округе обвинили в террористических преступлениях, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

"Гамиду Датаеву, Артёму Ватре и Бехрузу Ганиеву вменяют явно сфабрикованные обвинения по террористическим статьям, а также по статьям о хранении оружия и наркотиков. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", руководствуясь международными критериями, считает политзаключёнными Гамида Датаева, Артёма Ватрю и Бехруза Ганиева. Материалы их уголовного дела сфабрикованы, а само уголовное преследование, по всей видимости, является местью силовиков активистам, которые отстаивали права местных мусульман. Мы требуем освободить их из-под стражи и прекратить их незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении в Telegram-канале проекта, который ведет команда ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*.

Артем Ватря в 2018 году распространил информацию о действиях силовиков в Лянторе, которые забирали местных мусульман из квартир, избивали и заводили на них дела об административных правонарушениях и штрафовали. После огласки притеснения мусульман прекратились, говорится в сообщении проекта.

В апреле 2020 года Датаева, Ватрю и Ганиева задержали, им предъявили обвинения в хранении оружия и взрывчатки и изготовлении взрывчатых веществ, а Датаеву также и в хранении наркотиков. Обвиняемые утверждают, что эти предметы и вещества им подбросили. В декабре 2020 года против Датаева возбудили новое уголовное дело по обвинению в создании террористического сообщества, а против Ватри и Ганиева – в участии в нем. По версии стороны обвинения, они входили в местную ячейку террористической организации "Имарат Кавказ"**, "Лянторский джамаат", целью которого является "подготовка к джихаду против неверных". Кроме того, всех троих обвиняют в том, что они якобы планировали взорвать мечеть в Лянторе и убить ее имама. Показания у них выбивали под пытками, также на обвиняемых оказывалось психологическое давление, говорится в сообщении.

Правозащитники указали, что материалы дела составлены с процессуальными нарушениями и в них отмечены множественные фальсификации. В частности, задержание обвиняемых проводилось без понятых, экспертиза не обнаружила их следов на предметах, которые у них якобы нашли в ходе обысков.

"Согласно материалам дела, установлено, что на личных телефонах обвиняемых, в их переписке с кем-либо или на достоверно принадлежащих им носителях информации никаких запрещённых или иных призывающих к насилию, ненависти или вражде материалов обнаружено не было. Такие материалы были найдены лишь на тех носителях информации, принадлежность которых обвиняемым отрицали и они сами, и их родственники, заявляя о подбросе сотрудниками полиции", - указали правозащитники.

Прокуратура и следственные органы отказались проверять и расследовать пытки, которым подверглись обвиняемые. Материалы уголовного дела с большой вероятностью свидетельствуют о том, что обвинение основано на фальсификации доказательств, подчеркивается в сообщении.

Гамид Датаев - уроженец села Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана, Артем Ватря родом из Лянтора, а Бехруз Ганиев - из Таджикистана, указано в списке террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг на своем сайте.

В сентябре 2021 года дело Ватри, Датаева и Ганиева было передано в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, в настоящее время процесс продолжается, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"***.

"Кавказский узел" также писал, что проект "Поддержка политзаключённых" признал политзаключенным жителя Ростова-на-Дону Максима Рачкова, который подозревается в распространении фейков о российской армии.

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* Организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

** Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России по решению суда

*** Включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.