Максим Рачков. https://t.me/pzk_memorial/903

28 сентября 2022, 09:25

Правозащитники признали политзаключенным ростовского активиста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителя Ростова-на-Дону Максима Рачкова необоснованно обвинили и арестовали по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах, заявили правозащитники и потребовали освободить его.

Правозащитники заявили, что считают 33-летнего Максима Рачкова из Ростова-на-Дону политзаключенным.

"Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», руководствуясь международными критериями, считает Максима Рачкова политическим заключённым. Уголовное преследование нарушает его конституционное право на свободу выражения мнения", - говорится в сообщении от 27 сентября в Telegram-канале проекта, который ведет команда ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*. 

Они потребовали "немедленно освободить Максима Рачкова и прекратить его уголовного преследование".

Правозащитники пояснили, что Рачков включен в список политзэков, поскольку его обвиняют в распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (статья. 207.3 УК РФ), а эта статья "противоречит Конституции России, ее международным обязательствам и базовым принципам права". 

Следствие сочло распространением заведомо ложной информации о действиях российской армии публикацию Рачковым 21 марта видеоролика на его странице в соцсети "ВКонтакте", на котором были показаны действия российских военных на Украине.

После начала спецоперации Рачков вместе с семьёй покинул Россию, в марте, в момент появления публикации в соцсети, он находился в Турции, однако затем вернулся в страну. 21 июля активиста задержали и отправили в СИЗО. Рачкову приписывают субъективный мотив «политической ненависти», что существенно утяжеляет предъявленное ему обвинение, отмечают правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что проект "Поддержка политзаключённых" начал сбор средств для кубанского журналиста Александра Ноздринова, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". 

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* Организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики провели обыски у троих кубанских активистов""Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Олег Орлов обвинен в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 сентября 2022, 08:31

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