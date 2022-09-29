29 сентября 2022, 17:47

Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кантемир Тлиашинов погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 97 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", командир зенитной самоходной батареи Артур Хугаев стал 96-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Сухотское Кантемир Тлиашинов погиб на Украине. Ему было 35 лет, сообщила администрация Моздокского района в своем Telegram-канале 28 сентября.

У Тлиашинова остались трое детей, проинформировал сегодня Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 97 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Меняйло объявил о формировании сводного отряда добровольцев для отправки на Украину", "Двое шахтинцев погибли на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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