Два спортсмена погибли во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну

26 сентября 2022, 03:52

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Экстремальный забег Alpindustria Arkhyz Race между селом Архыз в Карачаево-Черкессии и горным курортом Красная Поляна был прерван из-за смерти двух спортсменов.

Участникам удалось пробежать около трети маршрута общей протяженностью 130 километров.

В Telegram-канале забега первоначально было опубликовано сообщение о том, что "прохождение дистанции" остановлено в целях безопасности.

25 сентября организаторы сообщили о двух трагических случаях с участниками Алексеем Васильевым и Кристиной Безугловой. Уже вечером того же дня на канале было опубликовано сообщение с разъяснениями. "Алексей Васильев, прошедший первый пункт питания на 19 километре, лидировал, был в хорошем настроении и состоянии и не вызвал беспокойства. На 25 километре дистанции Алексею стало плохо, догнавшие его участники и подключившиеся волонтеры незамедлительно начали спускать его вниз, проводя реанимационные мероприятия. После получения информации о случившемся, силами участников забега и прибывшими спасателями была продолжена эвакуация Алексея, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

В тот же день погода на дистанции ухудшилась, было принято решение закрыть ее. "Дозвониться удалось до всех стартовавших бегунов, кроме одной из участниц Кристины Безугловой. Мы отправили на встречу участнице спасателей. Кристина была обнаружена в нестабильном состоянии и передана медикам. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи. Через несколько часов мы получили информацию о том, что она скончалась", - сообщили организаторы, добавив, что пока причины смерти Васильева и Безугловой не установлены.

Один из комментаторов гонки Дмитрий Билитенко рассказал "Югополису", что жертв могло быть и больше. "Жертв, страшно даже писать это слово, должно было быть больше... в разы! И это чудо, что больше никто не погиб! Парня, который погиб, выносили из мглы высотной метели на высоте примерно 2800 другие спортсмены", - приводит издание его слова.

18-летний Алексей Васильев приехал для участия в забеге из Свердловской области, а 33-летняя Кристина Безуглова - из Ленинградской области.

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