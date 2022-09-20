Житель Краснодара задержан за пацифистский пикет

20 сентября 2022, 19:14

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Силовики задержали жителя Краснодара Илью Никитина, который вышел сегодня на пикет с пацифистским плакатом.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября по данной статье был обвинен краснодарец Иван Данилов.

Житель Краснодара Илья Никитин был задержан силовиками на пикете с двусторонним плакатом, на котором были размещены пацифистские лозунги. На помощь к задержанному выехал адвокат Алексей Аванесян, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Пикет проходил возле краснодарского торгово-развлекательного центра "Галерея", сообщил сегодня активист Виталий Вотановский. По его данным, один из посетителей торгового центра в присутствии полиции угрожал пикетчику расправой. Полиция мер не приняла. Пикетчик позвонил по номеру 112 с заявлением об угрозах, после чего полиция была вынуждена забрать жителя, выступившего с угрозами. При этом силовики не позволяли пикетчику уйти, удерживая его на месте, а спустя некоторое время задержали, написал Вотановский в своем Telegram-канале "Титушки в Краснодаре".

"Кавказский узел" также писал, что 16 сентября силовики задержали автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и местного активиста Виктора Чирикова после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. В тот же день их отпустили из полиции. 17 сентября стало известно, что суд в Краснодаре рассмотрит дело об участии в нежелательной организации активиста Виталия Вотановского.