Волгоградец приговорен к полутора годам колонии за призыв к расправе над чиновниками

13 сентября 2022, 17:22

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Волжский городской суд признал Алексея Егорова виновным в распространении через интернет экстремистских высказываний в отношении представителей власти России. Он приговорен к лишению свободы на полтора года в колонии-поселении, сообщили сегодня в УФСБ по Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Красноармейский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор местному жителю, распространявшему в интернете экстремистские материалы. 42-летний волгоградец неоднократно публиковал в своем аккаунте высказывания с призывом к насилию в отношении представителей органов власти России и священнослужителей.

В Волгограде вынесли приговор 47-летнему местному жителю за призывы в интернете к насилию над чиновниками. Согласно приговору, волгоградец проведёт в колонии-поселении полтора года. Также в течение двух лет ему нельзя заниматься администрированием сайтов. Вердикт вступил в законную силу, сообщило сегодня издание «Блокнот Волгограда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Сотрудники УФСБ задержали волгоградца, распространявшего в интернете экстремистские материалы. По версии силовиков, Егоров Алексей Викторович опубликовал посты в социальных сетях, содержащие призывы к насилию над представителями власти России. По возбужденному уголовному делу Волжский городской суд признал Егорова виновным в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет). Комментариев Алексея Егорова и его представителей в релизе пресс-службы УФСБ нет.

Вынесение приговора состоялось 31 августа, отмечено на сайте Волжского городского суда.

"Кавказский узел" писал ранее, что житель Ростова-на-Дону Алексей Пилипенко оштрафован на 30 тысяч рублей за призывы к насилию в отношении евреев, цыган, азиатов и священников.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.