Уголовный кодекс. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

26 августа 2022, 05:51

Волгоградец получил условный срок за призывы к расправе над священниками

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Красноармейский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор местному жителю, распространявшему в интернете экстремистские материалы. 42-летний волгоградец неоднократно публиковал в своем аккаунте высказывания с призывом к насилию в отношении представителей органов власти России и священнослужителей.

В Волгограде Андрей Марченко получил полтора года условно за призывы к нападениям на представителей власти и священнослужителей. 42-летний Андрей Сергеевич Марченко был задержан в 2022 году сотрудниками регионального УФСБ России. Согласно материалам дела, он "неоднократно публиковал в своем аккаунте высказывания, содержащие признаки призыва к действиям, связанным с насилием в отношении представителей органов власти РФ и священнослужителей", сообщает издание lacmus.life.

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил Марченко по части 2 статьи 280 УК  России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет) к лишению свободы на полтора года условно с испытательным сроком на один год и два месяца. Приговор был вынесен 15 августа и 25 августа вступил в законную силу, говорится в карточке дела на сайте суда. 

Комментариев Андрея Марченко или его адвоката пока не поступало. 

"Кавказский узел" писал ранее, что житель Ростова-на-Дону Алексей Пилипенко оштрафован на 30 тысяч рублей за призывы к насилию в отношении евреев, цыган, азиатов и священников.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пять сторонников "Союза славянских сил Руси"** задержаны в Ростовской области", "Аналитики усомнились в выводах следствия по делу об экстремизме ростовской "Общины вольных русов"**", "В Ростове-на-Дону центр "Э" провел обыск у эксперта Общественной палаты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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