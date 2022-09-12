Участники карабахской войны потребовали в Азербайджане статуса ветеранов

12 сентября 2022, 18:20

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Участники осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе сегодня на акции протеста у здания Минобороны Азербайджана потребовали от военного ведомства ответа, почему им не дают статус ветеранов.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Баку в марте пожаловались, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Акцию протеста перед зданием министерства обороны Азербайджана провели участники войны в Карабахе, которые отправились в воинские части во время осенней войны 2020 года, но так и не получили статуса участника боевых действий.

Назим Гулиев рассказал, что не раз обращался в соответствующие учреждения, но нормального ответа не получил. По его словам, на последнее письмо ему ответили, что он недостоин этого статуса, так как "стал солдатом доукомплектования" Однако Гулиев отметил, что также как и другие, был призван в армию по мобилизации. "Я пошел, чтобы защитить свою родину. Пока нужды не было, я не воевал. Это не значит, что в то время я не служил своей стране", - привело его слова Meydan TV.

Протестующие военнослужащие заявляют, что им не могут аргументированно объяснить, почему не было присвоено звание "ветерана войны". "Например, даже тем, кто был в тылу в годы Великой Отечественной войны, присваивалось звание ветерана, они получали медали", - приводятся слова участников акции протеста в публикации.

Другой военнослужащий, Агаяр Латифов, говорит, что прослужил 56 дней, но так и не получил документа, что в это время находится на службе. По его словам, он обращался в Минобороны восемь раз, но безрезультатно. "Когда подразделение воинской части отправляется воевать, всем там присваивается статус ветерана. (...) Идет почти второй год (после войны), но мы все еще не можем получить заслуженное звание ветерана", - заявил он. Участники акции требовали, чтобы сотрудники министерства ответили на их вопросы, однако ответа не добились, говорится в публикации.

Обладателями статуса "Ветеран войны" стали 76 тысяч участников Отечественной войны в Карабахе, сообщили в министерстве обороны Азербайджанской Республики. Уточняются данные об участии в военных действиях 12 616 человек/ Обладателям звания "Ветеран войны" выдается ежемесячная пенсия президента в размере 80 манатов (около 47 долларов США), сообщил "Спутник Азербайджан" со ссылкой на Минобороны 17 мая.

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