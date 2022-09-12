Адыгея оказалась аутсайдером рейтинга регионов России по динамике потребительского спроса

12 сентября 2022, 01:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Адыгее потребительский спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 13,9%. Это падение стало худшим среди все регионов России.

Рейтинг регионов Российской Федерации по динамике потребительского спроса опубликовало сегодня, 12 сентября РИА "Новости". За его основу взяты данные Росстата, которые оценивались по изменению объема трат, скорректированных на инфляцию. За основу методики расчета взяты данные по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей на кафе и рестораны. Данные даны в сравнении с периодом январь-июль 2021 года.

По данным рейтинга, в январе-июле 2022 года спрос населения вырос в целом относительно аналогичного периода 2021 года. При этом среди регионов-лидеров (в первом десятке) по темпам роста потребительских расходов оказались республики СКФО - Дагестан (плюс 4,7%), Кабардино-Балкария (плюс 3,9%), Северная Осетия (плюс 2,5%) и Чечня (плюс 2,4%).

Со значительным отставанием от лидеров расположились Ингушетия, занявшая 23 место (плюс 0,7%). Калмыкия оказалась 26-й в рейтинге (плюс 03%).

Остальные регионы Юга России показали в соответствующем периоде отрицательную динамика. Ростовская область расположилась на 31 месте рейтинга с динамикой минус -0,3%, Краснодарский край - на 47 месте с динамикой минус 1,7%, Волгоградская область - на 51 месте с динамикой минус 1,9%, Астраханская область - на 70 месте с динамикой минус 4,4%, Карачаево-Черкесия - на 79 месте с динамикой минус 5,3%, Ставропольский край - на 81 месте с динамикой минус 6,5%.

В хвосте рейтинга, на последнем, 85 месте оказалась Адыгея, где потребительский спрос уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,9%.

Лучшие же результаты продемонстрировала Новосибирская область (7,4% роста).

Ранее "Кавказский узел" писал, что по данным на 2021 год Дагестан оказался лидером рейтинга регионов России по доступности услуг ЖКХ. Жители республики платят за них меньше всего денег из семейного бюджета - 5,6%.

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