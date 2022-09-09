Самолет "Азербайджанских авиалиний" совершил первый полет в аэропорт Зангилана

09 сентября 2022, 11:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) сегодня совершил первый технический рейс в аэропорт Зангилана Восточно-Зангезурского экономического района страны, возвращенного под контроль Баку после 44-дневной войны осени 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", строящемуся аэропорту в городе Зангилан, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, 25 июля был присвоен международный трехбуквенный код ZZE. Строительство аэропорта началось весной 2021 года. Завершение строительных работ было запланировано на сентябрь этого года.

Азербайджан утратил контроль над Зангиланским районом в августе 1993 года, во время первой карабахской войны. Во время осенних боевых действий 2020 года в Нагорном Карабахе азербайджанские военные восстановили контроль над Зангиланом. Всего в результате боевых действий с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

"9 сентября самый большой пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" Airbus A340-500 успешно совершил первый технический полет и приземлился на новой взлетно-посадочной полосе в Зангиланском международном аэропорту - первом аэропорту Восточного Зангезура", - сообщила пресс-служба AZAL на своем сайте.

По ее данным, время полета по маршруту Баку - Зангилан на пассажирском самолете составило около 45 минут.

"Учитывая выгодное географическое расположение, аэропорт в Зангилане будет многофункциональным и станет важным инструментом для решения экономических, транспортных и социальных вопросов региона. Этот аэропорт, как и другие международные аэропорты страны, способен принимать большие самолеты современного типа, отвечает всем высоким мировым стандартам и требованиям", - приводятся в сообщении слова президента AZAL Джахангира Аскерова.

Новому аэропорту в Зангилане присуждены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), также он получил все позывные навигационных средств EUROCONTROL. Аэродром полностью оснащен инструментальными системами посадки и навигации, светотехническими системами, первичной и вторичной радиолокационными станциями для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Зангиланский международный аэропорт - второй после Физулинского международного аэропорта, построенный на территории Азербайджана, возвращенной под контроль Баку после 44-дневной войны, подчеркивается в пресс-релизе AZAL.

В сообщении не указывается дата сдачи аэропорта. Получить дополнительные комментарии в пресс-службе авиакомпании не удалось. Источник в правительстве Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Зангиланском аэропорту уже завершается строительство здания терминала, который будет обслуживать 200 пассажиров в час. По данным источника, сдача воздушной гавани с аэровокзальным комплексом запланирована до конца этого года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что аэропорт в Зангилане будет построен до конца 2022 года. Он также заявлял, что "Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир". "Азербайджан и Турция предпринимают практические шаги для реализации Зангезурского коридора и уверен, что эти шаги в ближайшем будущем дадут свои результаты", - привело агентство Turan слова Ильхама Алиева после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы подчеркивал особую значимость строительства аэропорта в Зангилане. "Этот аэропорт в перспективе станет транспортным хабом. Он расположен на стыке границ Азербайджана с Ираном и Арменией. Здесь же будет проходить железнодорожный и автомобильный компоненты Зангезурского коридора, который станет одной из ответвлений международных транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг. Пересечение здесь коммуникаций различных видов транспорта будет позволять также мультимодальные перевозки. Кроме того, Зангиланский аэропорт может использоваться для международных полетов гражданами не только Азербайджана, но и приграничных районов соседних стран. Помимо этого, наличие аэропорта будет способствовать развитию туризма в Восточно-Зангезурском районе Азербайджана", - ранее сказал эксперт.

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