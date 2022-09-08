Историки усомнились в реальности князя Маруха

08 сентября 2022, 21:39

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Главный герой фильма "Князь Марух. Дорога мужества", показ которого на адыгском языке начался в ряде кинотеатров юга России, скорее всего, является собирательным персонажем фольклора, но создание и показ таких фильмов важны для черкесского общества, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", в кинотеатрах сети "Монитор" анонсирован показ исторической драмы "Князь Марух. Дорога мужества" на адыгском языке.

8 сентября в кинотеатрах ряда российских городов стартовал показ исторической драмы "Князь Марух. Дорога мужества" на адыгском языке. Представители кинотеатра "Кубань кино" рассказали "Кавказскому узлу", что это не первый показ фильма на языке кавказских народов. "У нас есть такой цикл «Дни национального кино», в рамках которого мы показываем фильмы, показывающие историю и культуру разных стран и народов. В том числе были фильмы на национальных языках кавказских народов. 11 и 18 сентября у зрителей есть возможность посмотреть фильм про князя Маруха и ознакомиться с интересной историей", - сказали в кинотеатре.

Черкесский князь по праву крови, египетский мамлюк по долгу службы и Человек по голосу совести… После многолетнего отсутствия он - князь Марух - возвращается на родину, которую помнит совсем другой. Ставший человеком двух миров, он пытается отгородиться от реалий нынешней Черкесии, но те властно вторгаются в его жизнь. И теперь он вновь седлает коня, чтобы собственными глазами увидеть истоки грядущей трагедии своего народа. Череда случайных событий вовлекает его в тайны большой политики и мелких интриг. Ему предстоит пройти трудный путь, чтобы завоевать признание и уважение на родной земле, говорится в описании фильма на сайте kinoafisha.info.

Интерес к истории черкесов довольно высок в регионе, отметил представитель кинотеатра. "В июне этого года у нас проходили «Дни адыгского кино» с участием кинематографистов Адыгеи и Кубани. Интерес был довольно высоким. Надеемся, также будет в случае нового фильма", - отметил собеседник.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований Фатима Озова не знакома с историей князя Маруха. "Знаете, я удивилась, подумала, что за князь Марух, о котором я ничего не знаю. Я видела новость про фильм, но не смотрела его. Я удивилась, поскольку имя Марух не характерное для адыгских князей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Историк затруднилась назвать Маруха исторической личностью. "Может, что недостаточно хорошо осведомлена, может быть и такое, но не на слуху он уж точно. Возможно, к ним в руки попал какой-то эксклюзивный материал о нем, но мне не знакомы источники об этом князе. Марух – это абазинское слово. У нас даже есть перевал Марухский в Карачаево-Черкесии, но какое отношение он имеет к адыгским князьям, я не знаю. В новости было сказано, что он жил 19-м веке. Дело в том, что две-трети жителей Западного Кавказа уже жили в демократических республиках, тогда князя и дворяне потеряли свою власть и были созданы народные собрания. Я не помню такого князя тех времен", - подчеркнула она.

Сюжет фильма выстроен на фольклоре, указал старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев. Он также усомнился в том, что князь Марух реально существовал. "Насчет исторической фундированности ничего сказать не могу, я не интересовался этим сюжетом. Такого князя с таким именем я не встречал. Может, я что-то пропустил", - сказал он "Кавказскому узлу".

При этом он указал на важность подобных картин. "Если снимается интересный фильм на базе аутентики, то для народа, который находится в весьма стесненных с точки зрения этнического выживания обстоятельствах, это очень хорошо", - считает Алоев.

Доктор исторических наук, автор книги "История Черкесии в средние века и новое время", ведущий научный сотрудник Адыгейского института гуманитарных исследований Самир Хотко подтвердил, что князь Марух – не историческая личность. "Это выдуманный персонаж, а не реальный. Это как бы художественное произведение. Может быть, есть реалистичная подоплека, прототип, но это целиком вымысел. Это не историческая личность, его персонаж взяли из фольклора в виде собирательного образа адыгских князей того времени", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, речь идет о начале XIX века, когда местные князья стояли перед важным выбором. "Аристократы были между двумя огнями. С одной стороны на адыгов действует российская сила, а с другой – независимые горцы, которые борются за демократию. И надо делать выбор. Это эпоха Кавказской войны и здесь многие адыгские князья столкнулись с империей. Горцы занимают более принципиальную позицию, им терять нечего, а равнинные аристократы вынуждены проводить соглашательскую линию", - пояснил он.

Режиссер фильма Хусейн Дауров не ответил на просьбу "Кавказского узла" рассказать об истории создания фильма и главном герое.

Ранее он заявлял журналистам, что считает князя Маруха исторической личностью. "Впервые я узнал о нем много лет назад из монографии Русланида Куадже, где несколько абзацев было посвящено дуэли между Марухом и бжедугским князем. Стал интересоваться его личностью, искать информацию. Так и родилась идея снять фильм", - привела его слова "Советская Адыгея" 18 октября 2021 года.

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