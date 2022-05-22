Участники траурного шествия в Черкесске посетовали на снижение внимания соотечественников

22 мая 2022, 01:56

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На шествие в память о жертвах Кавказской войны в Черкесске пришло меньше людей, чем в прошлые годы, сообщили участники траурной акции. По их мнению, власти не уделяют должного внимания этой дате.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая более 500 человек приняли участие в траурном шествии и митинге, посвященном памяти жертв Кавказской войны. В ходе акции представители духовенства совершили молитвы в память о погибших в годы войны, а активисты и депутаты призвали не повторять эту трагедию и отметили единение республики в День памяти адыгов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Участники шествия в память о жертвах Кавказской войны в Карачаево-Черкесии заявили корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году количество участников мероприятия уменьшилось, а также о том, что власти республики недостаточно широко отмечают эту дату - по крайней мере, по сравнению с другими регионами Кавказа.

Аслан и Мухарби, приехавшие на мероприятие из аула Адыге-Хабль, рассказали, что приехали по собственному желанию. "Это день траура", - заявил Аслан. "Это историческая память. То же самое, что и 9 Мая. 9 Мая - все помнят, отдают дань старшему поколению, тем, кто воевал. Тут то же самое. Это траурная дата, много черкесов погибло в свое время. Это наша историческая память, мы отдаем дань нашим прадедам", - сказал Мухарби.

Житель Черкесска Мухарби ходил на все шествия 21 мая, которые были в предыдущие годы, и в этом году тоже пришел. "За 100 лет [войны] погибло очень много людей, а потом <...> выселение черкесов в Турцию. Поэтому 21 мая мы собираемся, чтобы почтить память погибших, память предков, вспомнить о том, что произошло с нашим народом", - сказал он.

Собеседник отметил, что завоевание Кавказа было очень жестоким. "Но это в прошлом, сейчас винить кого-то - неправильно", - заключил он.

По мнению Аминат из Черкесска, акция получилась менее массовой, чем в доковидные времена. "Это (участие в акции) - наш долг, чтобы вспомнить нашу историю. 150 лет назад сколько погибло их, наших черкесов? И теперь еще разбросаны по всему миру [соотечественники]. Но не все остались в живых и те, кто попытался тогда уехать... Поэтому мы отмечаем эту дату каждый год, чтобы почтить память погибших. Сегодня (21 мая) поменьше людей, мне кажется. Раньше было в три раза больше. Не знаю, почему сейчас меньше, может, ковида боятся", - сказала она.

Студент из Черкесска Родион, абазин по национальности, пришел на акцию с братом. "Такие мероприятия объединяют народ, всю нашу нацию. В этот день проводят мероприятия во всех точках мира, где есть черкесы разных национальностей: абазины, адыги, абхазы и так далее. Это объединяет народ, нужно выходить и показывать, что мы есть и мы едины", - считает молодой человек.

По его словам, в студенческой среде в эти дни вспоминают эти события. "Начинаются обсуждения, разговоры, кто пойдет. Мои друзья, знакомые ходят тоже. Хотя сегодня (21 мая) не очень много молодежи. Но я пришел, для меня это важно. И как акция единения, и как акция памяти моего народа. Такие акции позволяют нам сохранять нашу самоидентификацию", - отметил он.

На шествии было немало участников из образовательных учреждений. Например, четыре учительницы из Хабезского района. "Каждый год мы приезжаем. Мы как бы делегация из школы. Но приезжаем по своему желанию. Это день памяти и скорби. В годы Кавказской войны погибло много людей. У нас (в населенном пункте) люди тоже отмечают. Ездят в аул Али-Бердук, там есть памятник жертвам этой войны", - рассказала одна из них, Альбина.

Участница шествия, директор школы из аула Абазакт Зурида Михайловна пояснила, что "в этот день заставлять никого не приходится, люди сами достаточно сознательны, чтобы понимать смысл этого дня, его значимость, и чтобы почтить память своих предков".

"Каждый год мы принимаем участие в этом шествии. Мне кажется, это обязанность каждого адыга - почтить память предков, сложивших свои головы", - сказала она.

Что касается массовости, то по сравнению с предыдущими годами собеседница не заметила серьезного снижения числа участников. "Дело в том, что половина мероприятий проходит в Хабезском районе, у памятника жертвам Кавказской войны. Это очень важный для нас день. Ведь речь не только о черкесах. Любая война - это зло, в ней гибнет не только одна сторона. Это зло для любой стороны, которая принимает участие в войне", - заключила она.

Житель Черкесска Мурат заявил, что на шествие пришло меньше людей, чем в предыдущие годы. "Я пришел сюда, чтобы почтить их память. Но сегодня мало людей. Я думаю, люди опасаются, особенно на фоне происходящего. Черкесы были, по сути, истреблены, это был геноцид. Но власти это не признают, и каждое такое действие - это всегда считается не в нашу пользу. Но мы все равно каждый год стараемся выходить. Это очень важно - почтить память своих предков. Если ты уважаешь себя", - сказал он.

Старшеклассница из Хабезского района Софья рассказала, что их поездку на мероприятие организовали со школы. "Но поехать было личным желанием. Я поехала, потому что считаю, что это очень важно. Сейчас нужно показывать, что мы любим свою родину, не словами, а действиями", - добавила девушка.

Она назвала 21 мая великим днем. "Смогли закончить всё, что началось. Война - это очень тяжело, это жизни, которые отдали люди за освобождение этой земли", - сказала Софья, пояснив, что для нее это больше патриотическая акция, "за единую Россию".

Реакция прохожих на шествие была положительной. Многие машины сигналили в знак поддержки, из окон автомобилей снимали проходящих на телефон. Один мужчина стоял около машины на пути следования людей и тоже снимал всё на телефон. Он представился Мухамедом. "Конечно, поддерживаю [шествие]. Я болею сейчас просто, после перелома. Но приехал, встал, думаю, хоть так посмотрю. А так бы я и сам пошел", - сказал он.

Несколько молодых женщин стояли на тротуаре и махали шествию руками. Они признались, что сами являются черкешенками и увидели в шествии кого-то из знакомых. "Конечно, положительно [отношусь]. У нас просто дети сейчас там будут танцевать (в театрализованном представлении, которое проходило в ДК Черкесска после митинга). Мы таким образом принимаем в этом участие", сказала одна из них Лариса.

В сквере около митинга сидел местный житель Геннадий. "Я вышел прогуляться, заодно митинг слушаю. Это наша история, ее надо знать, чтить. И правильно - вот они говорят [на митинге] - не допускать такого, чтобы было повторение. Потому что война - это всегда плохо. Надо делать всё, чтобы люди жили в мире, в братстве, в сотрудничестве", - сказал он.

Уже после митинга в сквере около ДК Зулифа и Людмила, черкешенки по национальности, рассказали, почему приняли участие в шествии.

"Мы ходим каждый год. Меня удивляет, что сократили маршрут, что теперь по проезжей части запрещают ходить (на проспекте Ленина), только по тротуару. Да, потом, на Демиденко, мы сошли на проезжую часть, частично, но хотелось и больше народа, и больше выступлений. Еще лет пять назад во время шествия перекрывали проспект Ленина полностью - столько было людей, и шла конница", - сказала Зулифа.

"Внимание этой дате уделяется поверхностное. Эта война длилась беспрецедентно долго и несоразмерно мало внимания уделяется ей со стороны властей. А если свое прошедшее не почитать - будущего не будет и это очень обидно <...>. Эту дату отмечают по всему миру - в Турции и так далее. И везде траур. И я уверена, что повсюду звучит черкесская песня "Плач" - о том, как наши предки покидали свою страну навсегда. Везде есть эта песня - мы же смотрим в соцсетях, а здесь нет. Нет понимания траурности момента", - заявила Людмила.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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