Сотрудник УФСИН в Кабардино-Балкарии арестован по делу о заказном убийстве

05 сентября 2022, 11:03

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Житель Нальчика, сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии заподозрен в попытке заказного убийства коллеги.

"Пресечена преступная деятельность жителя Нальчика, подозреваемого в приготовлении к убийству по найму. По имеющимся данным, сотрудник УФСИН России по КБР на почве личной неприязни к своему коллеге разработал план его убийства", - , сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый предложил осужденному, отбывающему наказание в одном из исправительных учреждений на территории республики, "помочь в реализации его преступного замысла". "Подозреваемый задержан с поличным", - цитирует сообщение УФСБ ТАСС.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК России. Он заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до 20 лет, проинформировали в ведомстве.

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