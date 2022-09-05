Жители Краснодара выступили против сноса их домов из-за трамвайной линии

05 сентября 2022, 06:48

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Собственники 50 участков в Краснодаре вывесили на своих заборах плакаты "Стоп снос". Жители города выступают против строительства прямой трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон, из-за которой власти планируют снести их дома.

Как писал "Кавказский узел", депутаты гордумы Краснодара вопреки обещанию бывшего мэра вернулись к обсуждению планов снести более 50 жилых домов для прокладки новой трамвайной линии, заявили 14 февраля на сходе собственники домов. Компенсация за изъятые участки и снесенное жилье будет недостаточной, предположили они.

Протест жителей вызвали планы властей снести дома по улице Новосельской, поскольку генпланом Краснодара предусмотрено строительство трамвайных путей от улицы Красных зорь до улицы Восточно-Кругликовской по переулку Новосельскому. В декабре 2020 года Евгений Первышов, который тогда занимал должность мэра, из-за выступлений жителей поднял этот вопрос на слушании, и было решено перенести новую трамвайную ветку на улицу Жлобы, где снос не планируется. Также был разработан план прокладки трамвайной линии через эту улицу. "Сносить дома для реализации этого проекта – неправильно, такую задачу я никому не ставил. Могу точно сказать, что вести ветку прямо по жилым домам частного сектора мы не будем", – заверил бывший мэр.

Плакаты с протестом против сноса их домов ради строительства прямой трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон вывесили на заборах собственники 50 участков в Краснодаре, сообщил Telegram-канал "Кубанец" 4 сентября. Альтернативный вариант через улицу Жлобы, при котором сносить дома не потребуется, предполагает удлинение маршрута всего на 400 метров и четыре дополнительных поворота, сказано в публикации.

По новому плану, маршрут пролегает через переулок Калинский, под снос также пойдут часть улицы Красных Зорь, Дачной и прилегающих улиц и переулков, отмечал Telegram-канал "Туподар. Краснодар" 24 июня. "Ширина сноса составит порядка 60 метров, это примерно 10-12 полос движения. Под снос попадают около 60 домовладений, общей рыночной стоимостью около 1 миллиарда рублей", - говорилось в публикации.

Хозяева попадающих под снос домов направили "более 100 именных обращений к мэру" и собрали около 100 подписей под обращением к губернатору с призывом не сносить дома и изменить маршрут, утверждал Telegram-канал.

Ради сокращения маршрута на "700 метров" администрация готова пойти на миллиардные затраты, "своим необдуманным решением администрация ломает судьбы жителей этого города", указывалось в одном из обращений к мэру, фото которого было размещено в паблике.

Напомним, 22 июля жители новостроек в микрорайоне Гидростроителей и владельцы гаражей ГСК № 57, расположенного на улице Снесарева, направили свои заявления с требованиями к властям Краснодара изменить трассировку дороги, которая пройдет в зоне, отведенной ранее под другие цели. В зоне строительства двухярусной магистрали в Краснодаре оказались жители новостроек микрорайона Гидростроителей и владельцы гаражей. Они потребовали изменить планы строительства.

Причиной возмущения стали нарушения прав людей в связи с прокладкой дороги. Трасса непрерывного движения в два яруса запланирована чиновниками под окнами новостроек, проходит по водоохранной зоне, рекреационной зоне ООПТ "Лесопарк Краснодарский" на территории Елизаветинского участкового лесничества на площади 71,24 гектара и по гаражам ГСК № 57. Недовольные жители Краснодара начали сбор подписей против этой дороги. Против строительства магистрали подписалось около ста человек.

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