Участники схода в Краснодаре выступили против сноса их домов

15 февраля 2022, 10:58

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Депутаты гордумы Краснодара вопреки обещанию бывшего мэра вернулись к обсуждению планов снести более 50 жилых домов для прокладки новой трамвайной линии, заявили 14 февраля на сходе собственники домов. Компенсация за изъятые участки и снесенное жилье будет недостаточной, предположили они.

Видеообращение участников схода в Краснодаре опубликовано вечером 14 февраля в Instagram-паблике "Туподар Краснодар", на который подписаны 257 тысяч пользователей. На кадрах видны около двух десятков мужчин и женщин разного возраста. Причину схода поясняет молодой мужчина, стоящий на фоне участников схода и снимающий видео в режиме селфи. Другие собравшиеся в это время оживленно переговариваются.

"Собрались здесь сегодня, в присутствии людей, дома которых попадают под снос. Более 50 домов, несколько сотен человек записали обращение к нашей власти, что мы протестуем против возобновления обсуждения прокладки трамвайных путей через наши дома. Депутат Волощук инициировал новое обсуждение по этому поводу, хотя уже нам было дано обещание, что наши дома не будут затронуты, ветка пойдет без сноса домов по улице Жлобы. Сейчас власти хотят всё опять перевернуть. Мы будем бороться всеми законными способами", - говорит на видео мужчина.

Протест жителей вызвали планы властей снести дома по улице Новосельской, поскольку генпланом Краснодара предусмотрено строительство трамвайных путей от улицы Красных зорь до улицы Восточно-Кругликовской по переулку Новосельскому, сообщил 14 февраля "Блокнот Краснодара".

В декабре 2020 года Евгений Первышов, который тогда занимал должность мэра, из-за выступлений жителей поднял этот вопрос на слушании, и было решено перенести новую трамвайную ветку на улицу Жлобы, где снос не планируется. Также был разработан план прокладки трамвайной линии через эту улицу. "Сносить дома для реализации этого проекта - неправильно, такую задачу я никому не ставил. Могу точно сказать, что вести ветку прямо по жилым домам частного сектора мы не будем", - привело издание сказанные тогда слова Первышова.

Однако в начале февраля на заседании гордумы депутат Алексей Волощук снова озвучил вопрос о том, что трамвайную ветку необходимо проложить по улице Новосельской, как это и планировалось ранее согласно генплану, пишет издание.

При сносе домов собственникам компенсируют рыночную стоимость изымаемых участков, однако владелец одного из домов Алексей Бовкун выразил опасение, что компенсация не будет соответствовать реальной стоимости домов.

"Они ничего пока не предлагают, но мы понимаем, что это будет изъятие земель с выплатой каких-то копеек... Кадастр сильно занижен последние годы и продолжает падать. Например, дома, которые стоят 10 миллионов рублей, грубо говоря, по кадастру стоят 3 миллиона рублей. За эти деньги сейчас в [микрорайоне] Музыкальном однокомнатную квартиру не купишь", - привело его слова издание.

Публикацию об обсуждении прокладки трамвайной линии в микрорайоне Восточно-Кругликовский депутат гордумы и член комиссии по землепользованию и застройке Краснодара Алексей Волощук разместил на своей странице в Instagram 8 февраля.

"Мной был поднят вопрос об эффективности и обосновании технико-экономической целесообразности трассировки маршрута трамвайной линии от ул. Красных Зорь до ул. Домбайской через ул. Жлобы, а не Новосельский проезд, как это предполагается по генеральному плану", - написал депутат.

Также он перечислил этапы реализации проекта, первым из которых значится утверждение проекта планировки трамвайной линии, а вторым – "изъятие земельных участков, необходимых для строительства трамвайных путей, с предусмотренной в подобных случаях компенсацией собственникам рыночной стоимости изымаемых участков".

Далее планируется заключение концессионного договора о строительстве линии и приобретении вагонов, а затем - строительство трамвайной линии и закупка трамваев, указал депутат. Опасения противников сноса домов Алексей Волощук, по состоянию на 10.45 мск 15 февраля, не прокомментировал на своей странице в соцсети.